Радіо Свобода Daily: Україна має виплатити Нелі Штепі 3 600 євро компенсації – ЄСПЛ

Україна має виплатити колишньому меру Слов’янська грошову компенсацію – ЄСПЛ

Україна має виплатити колишньому меру Слов’янська Донецької області Нелі Штепі 3 600 євро компенсації. Відповідне рішення 24 жовтня ухвалив Європейський суд з прав людини.

Зокрема, 2 600 євро Україна має сплатити за моральну шкоду, ще 1 000 євро – щоб покрити судові витрати.

ЄСПЛ визнав обґрунтованою скаргу Штепи про відсутність підстав для її арешту та занадто довге розслідування її справи. У суді вважають, що Україна порушила право Штепи на свободу та особисту недоторканність і право на справедливий суд.

Колишній мер Слов’янська вимагала виплатити їй 8 650 євро матеріальної шкоди за вимушений прогул роботи й 30 тисяч євро – за моральну шкоду. Також вона просила 21 450 євро на судові видатки в Україні та Європі.

Міністр вивела елітний будинок на Подолі зі збанкрутілого банку на свою фірму

Вона –​ одна з двох міністрів, які зберегли владу і перейшли з команди Петра Порошенка до команди Володимира Зеленського. Оксана Маркарова –​ від серпня –​ вже міністр фінансів в уряді під керівництвом Олексія Гончарука. Її підходи в роботі називають реформаторськими та цінують за вміння домовлятися із західними фінансовими партнерами на найвищому рівні. Однак за близькою до бездоганної репутацією Маркарової прихована одна цікава історія, яка бере початок ще до її приходу у владу.

«​Схеми»​ дослідили причетність Оксани Маркарової до виведення з одного українського банку на свою фірму більше ніж чотири тисячі квадратних метрів елітної нерухомості в історичній частині Києва –​ на Подолі. При чому, виведення цінного активу відбулось саме напередодні його банкрутства. Згодом банк так і не зміг розрахуватися з усіма вкладниками –​ та повернути українцям їхні заощадження.

«Слуга народу» й поліграф: партія Зеленського потрапила в корупційний скандал

Фракція «Слуга народу» у Верховній Раді опинилася у центрі корупційного скандалу. САП перевіряє інформацію щодо 11 депутатів фракції «Слуга народу» – членів фінансового комітету.

Підозрюють, що вони могли отримати по 30 тисяч доларів за те, щоб провалити ухвалення закону про ліквідацію корупційних схем під час оцінки нерухомості. Про факти підкупу окремих членів комітету заявив і голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. А президент Володимир Зеленський зажадав перевірки членів комітету на детекторі брехні.

Як розвиватиметься скандал та які наслідки матиме для української політики? Читайте у матеріалі.

Як Зеленському «пройти між крапельками», щоб Україна не втратила стратегічну підтримку США?

Які висновки мала б зробити для себе Україна з огляду на свідчення Вільяма Тейлора у Конгресі США в рамках розслідування щодо можливого імпічменту Трампа? Як має діяти і що говорити український президент Зеленський, щоб не завдати шкоди Україні? Як Україні, перебуваючи в епіцентрі розслідування щодо Трампа, не втратити стратегічної підтримки США?

Радіо Свобода проаналізувало свідчення Тейлора і зібрало реакції на них тут.

«Це хамство!»: міністр Бородянський відповів на образи Коломойського

Міністр культури, молоді і спорту Володимир Бородянський в інтерв’ю Радіо Свобода назвав «хамством» образи бізнесмена Ігоря Коломойського на свою адресу.

21 жовтня, коментуючи вибачення Бородянського перед ексголовою Національного банку Валерією Гонтаревою за дії хору Верьовки, Коломойський назвав міністра «покидьком» і закликав його вибачитися перед «всіма постраждалими від Гонтаревої».

«Я вважаю, що... Ну, це хамство! Вищого ґатунку. Як я ставлюся до хамства? Погано. Але є такі люди», – сказав Бородянський в етері програми «Суботнє інтерв’ю».

Він вважає, що «реакція Ігоря Валерійовича була як реакція невихованої людини». Також Бородянський пояснив, чому вирішив вибачитися перед Гонтаревої.

Розгляд апеляції журналістів «Схем» на рішення про доступ ДБР до їхніх даних призначений на п'ятницю

Київський апеляційний суд призначив на п’ятницю, 25 жовтня, розгляд апеляційної скарги програми «Схеми» на ухвалу Печерського районного суду, якою слідчим ДБР надали дозвіл на тимчасовий доступ до редакційної комунікації та інших даних журналістів програми, які готували розслідування «Mr. Petro Incognito» – про таємну відпустку Петра Порошенка на Мальдівах, опубліковане у січні 2018 року під авторством Михайла Ткача та Наталки Седлецької. Засідання має розпочатися о 9:30, головуватиме суддя Юрдига О.С.

Адвокат журналістів Віра Крат подала апеляцію на ухвалу Печерського районного суду в середу, 23 жовтня.

Адвокати «Схем» зазначили, що хоч в ухвалі Печерського суду і вказано, що вона не підлягає оскарженню, але юристи звернулися до Київського апеляційного суду з вимогою її скасувати, оскільки вона надає доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю журналістських джерел.

«Журналісти розраховують на судовий контроль за дотримання прав, свобод та інтересів. Особливо якщо імовірне втручання стосується права на свободу слова та захист джерел інформації журналістів. Нагадаю, що це не перший випадок, коли адвокатам доводиться захищати права журналістів на захист джерел інформації», – відзначила юрист Інституту розвитку регіональної преси Людмила Панкратова. Вона наголосила на тому, що «Схеми» вже самі оскаржували подібну ухвалу.

Врятувати Бріззі. Як живе дівчинка, яку покинула сурогатна мати та біологічні батьки зі США

Першими на Бріджит, яку лікарі та працівники соціальних служб лагідно називають Бріззі, натрапили австралійські журналісти. Кореспондентка ABC News Саманта Гоулі шукала в Україні дітей, від яких відмовилися біологічні батьки-іноземці та сурогатні матері-українки. Серед десятка історій кореспондентка знайшла її – біляву дівчинку з численними вадами розвитку, яку сурогатна мати-переселенка з Донбасу виносила для громадян США.

Жінка, чиє ім’я невідоме, за даними журналістки ABC News, народила немовля для жителів Каліфорнії – 39-літнього Метью Скотта та його 61-річної дружини Ірмгард Паган. Коли ж пара дізналася, що Бріджит має вади – відмовилася від дівчинки. І тепер Бріззі росте у Запоріжжі в дитячому будинку «Сонечко».

Ми хочемо, щоб ця дівчинка знайшла собі нових маму й тата, які безмежно її любитимуть! Почитайте наш матеріал та поширте його серед друзів! Це дуже важливо.​

Надихайтеся та надихайте!

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