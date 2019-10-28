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28 Жовтень 2019, Київ 19:55
Політика

Вихід США з угоди про «Відкрите небо» обмежить обізнаність України про дислокацію військової сили Росії – аналітики

Літак АН-26 над аеродромом. Миколаїв, 12 липня 2018 року

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Дональд Трамп підписав документ, що засвідчує намір США вийти з Угоди про «Відкрите небо». Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на інформацію від двох поінформованих джерел. Чому США вдаються до цього кроку? І які загрози можуть виникнути для України?

Угода про «Відкрите небо» є елементом системи міжнародного контролю над озброєнням. В рамках цієї угоди країни-учасниці можуть здійснювати спостережні перельоти над військовими об'єктами одна одної, щоб переконатися у виконанні угод про контроль над озброєнням.

Угоду підписали 34 країни, включаючи США, Росію та Україну.

/**/ /**/ /**/ Російський бойовик Ігор Гіркін-Стрєлков. Слов'янськ, 10 червня 2014 року
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Проте, протягом останніх років спостерігачі США звинуватили Росію у зловживанні правом, передбаченим договором, і здійсненні спостережень із більш просунутим інструментарієм і не лише в рамках визначених маршрутів.

«Угода втрачає свою актуальність, через те, що Росія не виконує її повною мірою», стверджують прихильники скасування угоди. Інші наголошують на її важливості.

/**/ /**/ /**/ Ілюстративне фото. Американський солдат з українськими військовослужбовцями під час спільних навчань на Яворівському полігоні, Україна, 14 травня 2015 року
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Реагуючи на новину, сенатор США від Демократичної партії Джефф Мерклі підкреслив важливість угоди.

«Договір про Відкрите небо дозволяє США проводити беззбройні перельоти над Росією і стежити за пересуванням військ. Це важливо для безпеки США та Європи, особливо для таких партнерів, як Україна, які живуть під загрозою вторгнення», – наголосив сенатор у Twitter.

Дослідник американського аналітичного Центру стратегічних і міжнародних досліджень CSIS Айн Кінг переконаний, що вихід США з угоди може обмежити поінформованість України про можливе нагромадження військової сили з боку Росії.

«Хоча немає сумнівів, що Москва руйнує дух угоди і не дає можливості її втілювати повною мірою, більшість підписантів хочуть вирішити проблеми в рамках угоди. Невірно проведена, або одностороння відповідь Білого дому спричинить гостру трансатлантичну суперечку і може залишити Україну в небезпечному невіданні про наступну нагромадження військових сил з боку Росії», – йдеться в статті аналітика.

«Спостережні польоти в рамках угоди надали додаткову інформацію про російські військові дії в Україні і перевірку стосовно подальшої агресії Росії там, – мовиться у заяві голови Комітету Палати представників Конгресу США у закордонних справах Еліота Енґеля від 7 жовтня. – Союзники та партнери НАТО, зокрема Україна, неодноразово наголошували на важливості угоди про Відкрите небо для моніторингу російських збройних сил».

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