Вихід США з угоди про «Відкрите небо» обмежить обізнаність України про дислокацію військової сили Росії – аналітики

Дональд Трамп підписав документ, що засвідчує намір США вийти з Угоди про «Відкрите небо». Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на інформацію від двох поінформованих джерел. Чому США вдаються до цього кроку? І які загрози можуть виникнути для України?

Угода про «Відкрите небо» є елементом системи міжнародного контролю над озброєнням. В рамках цієї угоди країни-учасниці можуть здійснювати спостережні перельоти над військовими об'єктами одна одної, щоб переконатися у виконанні угод про контроль над озброєнням.

Угоду підписали 34 країни, включаючи США, Росію та Україну.

Проте, протягом останніх років спостерігачі США звинуватили Росію у зловживанні правом, передбаченим договором, і здійсненні спостережень із більш просунутим інструментарієм і не лише в рамках визначених маршрутів.

«Угода втрачає свою актуальність, через те, що Росія не виконує її повною мірою», стверджують прихильники скасування угоди. Інші наголошують на її важливості.

Реагуючи на новину, сенатор США від Демократичної партії Джефф Мерклі підкреслив важливість угоди.

«Договір про Відкрите небо дозволяє США проводити беззбройні перельоти над Росією і стежити за пересуванням військ. Це важливо для безпеки США та Європи, особливо для таких партнерів, як Україна, які живуть під загрозою вторгнення», – наголосив сенатор у Twitter.

Дослідник американського аналітичного Центру стратегічних і міжнародних досліджень CSIS Айн Кінг переконаний, що вихід США з угоди може обмежити поінформованість України про можливе нагромадження військової сили з боку Росії.

«Хоча немає сумнівів, що Москва руйнує дух угоди і не дає можливості її втілювати повною мірою, більшість підписантів хочуть вирішити проблеми в рамках угоди. Невірно проведена, або одностороння відповідь Білого дому спричинить гостру трансатлантичну суперечку і може залишити Україну в небезпечному невіданні про наступну нагромадження військових сил з боку Росії», – йдеться в статті аналітика.

«Спостережні польоти в рамках угоди надали додаткову інформацію про російські військові дії в Україні і перевірку стосовно подальшої агресії Росії там, – мовиться у заяві голови Комітету Палати представників Конгресу США у закордонних справах Еліота Енґеля від 7 жовтня. – Союзники та партнери НАТО, зокрема Україна, неодноразово наголошували на важливості угоди про Відкрите небо для моніторингу російських збройних сил».