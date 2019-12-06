Російський блогер Жуков, якого засудили умовно, не припинятиме «публічної діяльності»

У Росії Кунцевський районний суд Москви визнав винним у закликах до екстремізму студента Вищої школи економіки Єгора Жукова і засудив його до трьох років умовно.

Жукову заборонили займатися адмініструванням сайту і вести блог на ютубі,

позбавили права користуватися інтернетом протягом двох років.

«Я радий, що я на волі. Але тим не менше це абсолютно несправедлива річ. Вони перетворили суд на репресивний інститут. Ми повинні розуміти, що це все політика. Якщо вони думають, що я припиню публічну діяльність, ну камон», – заявив Єгор Жуков після оприлюднення вироку.

(Відео телеканалу «Настоящее время» мовою оригіналу)

Суд російської столиці постановив, що Жуков вчинив злочин, передбачений статтею 280 КК, вирішивши залучити «до своєї екстремістської діяльності необмежене коло осіб». Для цього, як мовиться у постанові, він розмістив в інтернеті чотири відео, які закликали до заколоту, створення перешкод в роботі держустанов і до чогось подібного. Жуков провини не визнав, але підтвердив, що записи дійсно публікував він, сказала суддя.

За словами судді, цитування Жуковим книжки Джина Шарпа «198 способів ненасильницького протесту» свідчить про те, що він «закликав до вчинення екстремістської діяльності проти держави», йдеться у вироку. Намір Жукова, за словами судді, простежується і в його усній мові – вона чітка, продумана, він явно монтував відео. Це свідчить про те, що обвинувачений діяв навмисно і продумано, усвідомлював і передбачав суспільну небезпеку своїх дій, заявила суддя.

Підтримати Жукова до будівлі суду прийшли проректор ВШЕ Валерія Касамара, головний редактор «Нової газети» Дмитро Муратов, репер Оксімірон.

(Відео телеканалу «Настоящее время» мовою оригіналу)

4 грудня на засіданні суду прокурор вимагав засудити студента Вищої школи економіки Єгора Жукова до чотирьох років колонії загального режиму і взяти під варту в залі суду. Крім того, звинувачення вимагало заборонити йому користуватися інтернетом на невизначений термін.

Спочатку 21-річного Жукова звинувачували в участі в «масових заворушеннях» (частина 2 статті 212 КК) під час протестів у Москві 27 липня. Пізніше справу про масові заворушення закрили, але тут же завели на студента іншу, про заклики до екстремізму (частина 2 статті 280 КК), – за чотири відео, записані ним.

На думку звинувачення, у відео Жукова про акцію 7 жовтня 2017 року міститься «заклик до захоплення влади», а в інших трьох – «заклик до самоспалення, відмови від сплати податків, заколоту і до перешкоджання роботи державних установ».

Адвокати Жукова, виступаючи в дебатах, зазначили, що процес не був змагальним – захисту відмовили майже у всіх клопотаннях.

Після дебатів Єгор Жуков виступив у суді з останнім словом.

Російський журналіст і блогер Юрій Дудь напередодні вироку заявив, що суд над Жуковим – це сигнал для «будь-якої небайдужої й ініціативної молодої людини найближчим часом».

«Друзяко. Ти можеш не мати ніякого стосунку до політики, ти можеш бути абсолютним розумником у своєму ремеслі, але варто тобі лише на півкроку вибитися з натовпу, проявити себе лідером і голосніше, ніж у власній кухні, засумніватися в тому, що в Росії все за***сь – і ти навіть не уявляєш, як боляче ти спіткнешся. <...>

Сигнал звучить так:

Ви – молоді, активні, з емпатією і відповідальністю – на**й нам у Росії не потрібні. Бухі попи, гопники-насильники і вертухаї-садисти – потрібні.

Ви – ні», – написав Дудь у своєму фейсбуці.

У Москві 6 грудня виносять вироки сімом учасникам протестів за чесні вибори в Московської міської думи.

32-річного москвича Павла Новикова Тверський суд визнав винним у безпечному нападі на поліцейського – він ударив поліцейського по голові і плечі пластиковою пляшкою з водою, заподіявши йому фізичний біль – під час акції протесту 27 липня в Москві. Йому призначили штраф у 120 тисяч рублів (44 756 гривень у перерахунку – ред.) і звільнили в залі суду. Прокуратура просила три роки позбавлення волі.

Тверський суд визнав винним у безпечному нападі на поліцейського – він ударив поліцейського по голові і плечі пластиковою пляшкою з водою, заподіявши йому фізичний біль – під час акції протесту 27 липня в Москві. Йому призначили штраф у 120 тисяч рублів (44 756 гривень у перерахунку – ред.) і звільнили в залі суду. Прокуратура просила три роки позбавлення волі. 22-річного Микиту Чирцова також у Тверському суді засудили до 1 року колонії загального режиму. Прокуратура просила засудити його до трьох з половиною років колонії. На акції за чесні вибори до Мосміськдуми він нібито штовхнув поліцейського в груди. Потерпілий на суді заявив, що болі від цього не відчув, а просто позадкував назад. Раніше стало відомо, що Чирцов компенсував поліцейському моральну шкоду, виплативши йому 15 тисяч рублів (5 592 гривні у перерахунку – ред.).

також у Тверському суді засудили до 1 року колонії загального режиму. Прокуратура просила засудити його до трьох з половиною років колонії. На акції за чесні вибори до Мосміськдуми він нібито штовхнув поліцейського в груди. Потерпілий на суді заявив, що болі від цього не відчув, а просто позадкував назад. Раніше стало відомо, що Чирцов компенсував поліцейському моральну шкоду, виплативши йому 15 тисяч рублів (5 592 гривні у перерахунку – ред.). 27-річному Володимиру Ємельянову загрожувало чотири роки позбавлення волі. За версією слідства, на акції протесту 27 липня він схопив співробітника Росгвардіі за форму і потягнув його на себе, «позбавляючи тим самим зазначеного представника влади свободи пересування і завдаючи фізичного болю». При цьому потерпілий – сержант Максим Косов – попросив не карати Ємельянова суворо. Увечері п’ятниці стало відомо, що вирок Ємельянову – 2 роки умовно, і зараз він уже перебуває на волі.

Справи щодо Максима Мартінцова, Олександра Мильникова і Єгора Лісових об’єднали в одну. Всі троє були заарештовані в середині жовтня в рамках нової хвилі затримань за «московською справою». За версією слідства, на акції 27 липня підсудні повалили бійця Росгвардіі. Крім цього, Лісових нібито штовхнув ще одного співробітника правоохоронних органів. Для нього прокуратура вимагала чотири роки колонії, для Мартінцова – три з половиною роки, для Мильникова – три роки. Всі троє заперечують свою провину.

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