Із чим Зеленський повертається із Баку: результати візиту до Азербайджану

Президент України Володимир Зеленський у Баку зустрівся з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. Український президент назвав і обговорив з азербайджанською стороною взаємовигідні напрямки співпраці двох держав. Також у присутності голів держав підписали низку українсько-азербайджанських двосторонніх документів.

За підсумками зустрічі зі своїм азербайджанським колегою Володимир Зеленський зробив низку заяв. Він говорив про перспективи активізації українсько-азербайджанських відносин. Йшлося про можливсті у торгівлі, будівництві та інвестуванні у будівництво, а також про безпековий аспект двосторонньої співпраці.

Україна та Азербайджан мають збільшити взаємний товарообіг. Український президент запевнив, що така домовленість піде далі протокольних рішень та формальних кроків, повідомляє прессслужба Офісу президента.

«Ми домовилися з паном президентом про те, що на початку наступного року обов’язково створимо не просто робочу групу, а справжню команду людей, яка приїде від імені президента Азербайджану в Україну і предметно подивиться усі об’єкти, можливості, підприємства, по яких ми можемо разом працювати», – запевнив Зеленський.

Кейси і в енергетиці, і в освіті, і велика приватизація – 500 підприємств



«Це кейси і в енергетиці, і в освіті, і велика приватизація, про яку я розповів, яку ми готуємо в Україні. Це 500 підприємств, де ми хочемо бачити чистий бізнес, чисту інвестицію», – також сказав президент.

Також Володимир Зеленський нагадав, що в Україні починається масштабна приватизація, яка дасть можливість створити великі концесійні інфраструктурні проєкти.

Президенти України та Азербайджану домовились активізувати співпрацю країн і у галузі міжнародних перевезень: авіаційних та автомобільних, інформує пресслужба українського президента.

Україна підтримує «Південний газотранспортний коридор». Володимир Зеленський говорив про необхідність розширення проекту та можливості у часті у ньому України.

Слід використовувати унікальний транзитний потенціал наших країн



«Ми домовилися вивчити можливості його розширення. Це важливо для диверсифікації постачання газу європейським споживачам. Слід використовувати унікальний транзитний потенціал наших країн і розвивати інфраструктуру для цього», – йдеться в повідомленні Telegram Зеленського.

«Південний газовий коридор» – починається з терміналу поблизу столиці Азербайджану Баку. Газопровід призначений для поставок азербайджанського газу до Європи. «Південний газовий коридор» є одним з пріоритетних для ЄС проектів, який передбачає транспортування газу з Каспійського регіону через Грузію і Туреччину до європейських країн.

Україна й Азербайджан підтримують одне одного в питаннях відновлення суверенітету та територіальної цілісності. Український президент повідомив, щор обговрив з азербайджанським колегою питання регіональної та національної безпеки, зокрема, у конексті війни на сході України та нагірно-карабаського конфлікту, йдеться у повідомленні Офісу президента.

«Важлива тема сьогоднішньої розмови – це гарантування регіональної та національної безпеки. Насамперед ідеться про війну на сході України та нагірно-карабаський конфлікт. Ми незмінно підтримуємо одне одного в питаннях відновлення суверенітету та територіальної цілісності наших держав у рамках міжнародно визнаних кордонів. Ми продовжимо спільну роботу в цьому напрямі й у двосторонньому форматі, і в рамках роботи міжнародних організацій», – сказав Володимир Зеленський.

Ми незмінно підтримуємо одне одного в питаннях відновлення суверенітету та територіальної цілісності



Україна з Азербайджаном домовилися про обмеження на поставки товарів з непідконтрольних владі Баку і Києва територій Донбасу і Нагірного Карабаху, повідомив агентству «Інтерфакс» посол України в Азербайджані Олександр Міщенко.

Він пояснив, що товари з Донбасу в Азербайджан можуть ввести тільки з дозволу української влади і, відповідно, така ж схема з Карабаху в Україні.

Президент України зустрівся з парем’єр-міністром Азербайджану. Володимир Зеленський обговорив з Алі Асадовим потребу в інвестиціях і відзначили перезапуск відносин між країнами. Міністр інфраструктури України – голова української частини міжурядової комісії Владислав Криклій запевнив, що на початку наступного року представить азербайджанським колегам «широке меню» проектів для інвестицій.

Сторони уклали низку угод та протоколів. Посли України та Азербайджану підписали протокол про наміри між Одесою та Гяднжею, а також договір про торговельно-економічне, науково-технічне та культурне співробітництво між Трускавцем та Губою.

Міністри закордонних справ України й Азербайджану Вадим Пристайко та Ельмар Мамед’яров підписали угоду про співробітництво у сфері регулювання умов ведення бізнесу між Державною регуляторною службою України й Міністерством економіки Азербайджану.

Крім того, голови МЗС підписали угоду між адміністрацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України і Спеціальною службою державної охорони Азербайджану про організацію лінії міждержавного урядового зв'язку між Києвом та Баку.

Україна постачає товари до Азербайджану. Володимир Зеленський під час візиту зайшов в один із продуктових магазинів Баку з українською продукцією. «Наші сири, йогурти, ковбаси й навіть соки продають у самісінькому центрі Баку», – написав на своїй сторінці в Facebook.