Радіо Свобода Daily: Інформація про «Масовий напад» на євреїв в Умані виявилась неправдою

Дезінформація. «Масовий напад» на євреїв в Умані виявився фейком

Інформація, оприлюднена в низці українських та іноземних видань, про нібито побиття групи хасидів в Умані, не відповідає дійсності. Ізраїльський сайт Yeshiva World News, із посиланням на нібито свідків, поширив повідомлення, що біля могили цадика Нахмана українці на ґрунті антисемітизму побили євреїв. У Національній поліції заявляють, що такої бійки не було, й, відповідно, немає ні постраждалих, ні нападників.

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Олена Зеленська увійшла до складу Ради з розвитку «Мистецького арсеналу» – указ президента

Дружина президента України Олена Зеленська увійшла до Ради з питань розвитку Національного культурно-мистецького та музейного комплексу «Мистецький арсенал» – відповідний указ Володимира Зеленського Офіс президента оприлюднив 13 січня.

Документ затверджує новий склад Ради. Згідно з додатком, цей орган очолить міністр культури, молоді і спорту Володимир Бородянський.

Загалом до складу органу увійшли 16 людей, серед них:

керівник Державного управління справами Сергій Борзов

виконавчий директор «Центру економічної стратегії» Гліб Вишлінський

письменник і філософ Вахтанг Кебуладзе

віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба

радник Зеленського Гео Лерос

директор Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд

директорка музею Олеся Островська-Люта

Указ набрав чинності з дня опублікування.

Поліція про вбивство Окуєвої: ДНК зі зброї взяли, але слідство не захотіло поширювати інформацію

Правоохоронці взяли ДНК зі зброї, з якої у 2017 році вбили військову Аміну Окуєву, повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко.

Через кілька днів після вбивства поліцейські заявили, що на знайденій зброї не знайшли ні відбитків, ні слідів ДНК.

«На час 2017 року, коли було інтерв’ю, про яке ви згадуєте, слідство не вважало за можливе надати і розповсюдити дану інформацію, у тому числі управлінню комунікацій. Тому політична заява – це політична заява... ДНК було взяте, але слідство не захотіло розповсюджувати дану інформацію», – заявив Клименко.

У 2019 році СБУ виявила понад 1,4 мільярда гривень​ збитків від корупції

У 2019 році Служба безпеки України виявила понад 1,4 мільярда гривень збитків від корупції, повідомила пресслужба СБУ.

У відомстві стверджують, що за рік заблокували 497 проявів корупції.

«Загальна сума неправомірної вигоди, яку вимагали корупціонери, становить понад 65 мільйонів гривень, а виявлені збитки держави і територіальних громад – більше ніж 1 мільярд 400 мільйонів гривень», – заявили в СБУ.

Англомовна редакція телеканалу UATV припинила роботу

Англомовна редакція українського телеканалу іномовлення UATV 13 січня припинила роботу.

«Український міжнародний мовник припинить виробництво новин та супутникове мовлення з 13 січня 2020 року. Як наслідок, кілька англомовних ведучих попрощалися зі своєю роботою та глядачами у всьому світі», – повідомили на UATV 12 січня.

Телеканал нагадав, що українська влада вирішила припинити міжнародне мовлення, і закрити арабську, кримськотатарську та англомовну редакції UATV.

Телеканал був створений Міністерством інформаційної політики України у 2015 році. Його мета полягала в забезпеченні іноземної аудиторії об’єктивною, актуальною та повною інформацією про події в Україні. UATV був доступний у кабельних мережах у всьому світі.

Сенцов повідомив про переїзд сім’ї на підконтрольну уряду України територію

Український режисер Олег Сенцов повідомив про переїзд свої мами та сина з окупованого Росією Криму на підконтрольну Україні територію.

«Нарешті ми з’єдналися: до Києва переїхала моя мама та син. З ним виявилось найважче, тому що колишня дружина не хотіла його відпускати. Вона, до речі, етнічна українка, народилась на Івано-Франківщині, але прийняла анексію Криму. Влад знаходився не тільки у сумних умовах, але і під тиском пропаганди та брехні. Але два тижні в Україні йому вистачило, щоб ця пелена спала. Незважаючи на свою болячку, він гарно розуміється і сьогодні пішов у звичайну київську школу, в якій є інклюзивне навчання», – написав Сенцов у Facebook.

Пантелеєв про аварію тепломережі в Києві: 9 людей зазнали опіків, тяжких травм немає​

Заступник голови Київміськадміністрації Петро Пантелеєв повідомив, що внаслідок пошкодження тепломережі на вулиці Антоновича у Києві дев’ятеро людей зазнали опіків. Раніше були повідомлення про одну жінку з опіками.

«За нашою інформацією, тяжких травм немає. Зараз постраждалим надається допомога», – сказав Пантелеєв у понеділок увечері на брифінгу біля ТРЦ Оcean Plaza, де і сталася аварія.

За його словами, фахівці «Київтеплоенерго» цілодобово працюватимуть над ліквідацією пошкодження тепломережі, тепловики проведуть роботи з розриття, після чого стане зрозуміло, скільки часу триватиме усунення пошкодження.

Головним претендентом на «Оскара» став фільм «Джокер» – 11 номінацій

У понеділок, 13 січня, у Лос-Анджелесі Американська академія кіномистецтва назвала фільми, які виборюватимуть цього року найпрестижнішу світову кінопремію – «Оскар». Лідером за кількістю номінацій є фільм «Джокер» Тодда Філліпса, який отримав номінації в 11 категоріях.

Історія життя невдахи-лиходія номінована в категорії найкращий фільм, найкраща режисура, найкращий актор, Хоакін Фенікс, а також ще у восьми інших номінаціях.

Загалом картини змагатимуться у 24-х номінаціях. Детальніше про цьогорічну церемонію читайте у матеріалі.

Королева Єлизавета II підтримала бажання герцогів Сассекських щодо «більш незалежного життя»

Королева Великої Британії Єлизавета II підтримала бажання герцога і герцогині Сассекських жити більш незалежно від королівської родини.

«Моя сім’я і я повністю підтримуємо бажання Гаррі і Меган сформувати нове життя в молодій сім’ї. Попри те, що ми б вважали за краще, аби вони залишилися повноцінними членами королівської сім’ї, ми поважаємо і розуміємо їхнє бажання жити більш незалежним життям і при цьому залишатися найціннішою частиною моєї родини», – йдеться у заяві королеви.

За її словами, наразі ухвалене рішення про перехідний період, упродовж якого герцог і герцогиня Сассекські проводитимуть час у Канаді та Великій Британії.

«Гаррі і Меган ясно дали зрозуміти, що не хочуть покладатися на державні кошти в своєму новому житті», – йдеться у заяві.

Наважуйтесь на ризики!

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