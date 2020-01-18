Радіо Свобода Daily: Зеленський «дав шанс» уряду Гончарука, але поставив умови

Зеленський вирішив «дати шанс» уряду Гончарука

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що вирішив «дати шанс» урядові прем’єра Олексія Гончарука. Як повідомляє пресслужба президента, Зеленський сказав про це під час зустрічі з Гончаруком 17 січня, розглянувши його звернення про відставку.​

«Я вирішив надати вам і вашому уряду шанс, якщо ви вирішите деякі речі, які сьогодні дуже важливі й турбують наше суспільство. Зараз не той час, щоб розхитувати державу економічно й політично», – сказав Зеленський.

Зокрема, уряд повинен представити главі держави нову концепцію заробітних плат керівників міністерств, відомств, державних компаній та їхніх заступників з урахуванням ситуації в країні. «Це повинна бути нормальна заробітна плата. Ми розуміємо, що це дуже серйозні фахівці, але я хочу мати спільну думку з вами й міністрами, що такі зарплати можуть бути сьогодні в Україні у такій ситуації, в якій перебуває наша економіка. Коли ви і ваш уряд піднімете економіку – можна буде піднімати ці заробітні плати», – цитує Зеленського його пресслужба.

Що ж означала заява про відставку Гончарука? Та чи міг би його отак просто звільнити Зеленський? Читайте про тонкощі процедури тут.

Зеленський дав силовикам 2 тижні, щоб знайти причетних до запису розмов прем’єра

Президент України Володимир Зеленський вимагає від правоохоронних органів за два тижні встановити причетних до запису розмов під час зустрічі прем’єр-міністра Олексія Гончарука, міністрів і представників Національного банку України, повідомляє пресслужба голови держави.

«Вимагаю, щоб за два тижні, якомога швидше ми з вами отримали інформацію – хто вів записи… Знайти, хто це зробив, і з цим розібратися», – сказав Зеленський.

За повідомленням, президент заявив про це 17 січня під час зустрічі з керівниками Служби безпеки України, Офісу генерального прокурора, Міністерства внутрішніх справ, Національного антикорупційного бюро, Державного бюро розслідувань й Управління державної охорони.

Крім того, за словами Зеленського, в межах кримінального провадження має бути чітко встановлене коло осіб, які були присутні на переговорах, і з’ясовані обставини, за яких вони відбувалися.

«Мандат складати не збираюся» – засуджений за зґвалтування депутат Іванісов

Колишній «слуга народу», а нині позафракційний народний депутат Роман Іванісов не збирається складати мандат у зв'язку з приховуванням від виборців інформації про свою погашену судимість за групове зґвалтування неповнолітньої, а також у зв'язку з повідомленнями про поширення ним неправдивої інформації про свою вищу освіту. Про це він заявив у коментарі Радіо Свобода.​

«Складати мандат не збираюся. А чому я його повинен складати? Я нікого в оману не вводив. Дивіться, приїдуть люди (ми чекаємо фахівців). Я фейки не коментую. Це все фейк», – наголошує Іванісов.

При цьому на запитання Радіо Свобода, чому він називає це фейком, Іванісов відповів: «Тому. Я ж вам кажу: приїдуть фахівці, яких я долучив, і ви все дізнаєтесь».

Колишній адвокат Януковича не має стати заступником голови ДБР – родини Героїв Небесної сотні

Громадська організація «Родина Героїв Небесної сотні» заявила про недовіру кандидату на посаду заступника директора Державного бюро розслідувань Олександрові Бабікову. Як ідеться в заяві організації, Бабіков «безпосередньо здійснював захист» колишнього президента України Віктора Януковича у низці кримінальних проваджень, «які наразі передані за підслідністю у Державне бюро розслідувань».

«Адвокатська дорадча група передала виконувачу обов’язків директора ДБР документи, які підтверджують той факт, що Олександр Бабіков здійснював захист підозрюваного Януковича на досудовому розслідуванні, брав участь у судових засіданнях, подавав клопотання в інтересах свого підзахисного, оскаржував дії слідчих, заявляв відводи, оскаржував судові рішення тощо. Тобто був захисником відповідно до Кримінально-процесуального кодексу України, і на посаді заступника директора ДБР матиме конфлікт інтересів», – наголошують родини Героїв Небесної сотні у своїй заяві.

Вони вимагають відкритого, прозорого конкурсу, щоб на посаду заступника директора бюро «була обрана людина, якій буде довіряти суспільство». Вони вважають, що в разі обрання Бабікова заступником директора ДБР, до компетенції якого входять справи Майдану, правосуддя відносно справ Майдану перетвориться на «театр абсурду».

НБУ припиняє заборону витрачати на власні потреби кошти з рахунків ФОПів

Національний банк України відмовився від обмеження на використання фізичними особами-підприємцями коштів з рахунків. Про це пресслужба регулятора повідомила увечері 16 січня. Рішення Нацбанку від 15 січня набирає чинності 17 січня.

Йдеться про норму щодо порядку використання поточних рахунків ФОПів, яку містила постанова правління НБУ №162 від 27 грудня 2019 року.

«Вимога Національного банку здійснювати за поточними рахунками ФОПів лише ті розрахунково-касові операції, що не пов’язані із власними потребами, та право перераховувати кошти на власний рахунок після сплати усіх податків та зборів викликала нерозуміння у бізнес-спільноти під час її застосування», – пояснюють у центробанку.

За твердженням НБУ, від заборони вирішили відмовитися з огляду на думку банків та їхніх клієнтів, щоб «усунути маніпуляції і можливі перешкоди для діяльності підприємців». Голова Нацбанку Яків Смолій зазначив, що таке обмеження вимагає співпраці з Державною податковою службою.

Смішно, бо про життя. Чому варто переглянути «Мої думки тихі»?

Українська комедія тепер не буде асоціюватись зі «Скаженим весіллям» чи фільмами кіностудії «Квартал 95». Комедія Антоніо Лукіча «Мої думки тихі» демонструє гумор нової генерації – інтелігентний, самокритичний та незлий.

Це не дивно, адже самому режисерові 27 років, і це його дебют у повнометражному кіно. Його роботу вже встигли відзначити спеціальною премією журі на 54-му міжнародному фестивалі в Карлових Варах, а у соціальних мережах стрічку вже називають одним із найважливіших українських фільмів 2020 року.

Ми зібрали перші відгуки тих, хто стрічку вже подивився. Обіцяємо, без спойлерів.

Дивіться українське кіно!

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