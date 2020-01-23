Радіо Свобода Daily: Генпрокурор порушив провадження проти народного депутата Киви після бійки в ресторані

Депутат із ОПЗЖ Кива повідомив, що з нього зняли побої після інциденту в ресторані

Народний депутат із фракції «Опозиційна платформа – «За життя» Ілля Кива повідомив про інцидент в одному зі столичних ресторанів з його участю, після якого медики зняли у нього побої.

«Людина, яка напала на мене в ресторані «Мокко», вела себе неадекватно і викрикувала нецензурні слова. Я встав і підійшов до нього, нахилився з метою попросити вести себе пристойно і він зробив удар. Цій поведінці і вчинку раніше передували погрози в мережі, як в особистому листуванні, так і публічно. Це системні дії проти мене як опозиційного політика, які почалися ще пів року тому», – написав Кива у фейсбуці.

Публічної позиції іншого учасника інциденту немає, наразі не оприлюднювали інформації, що це за особа.

В Офісі генерального прокурора повідомили про розпочате провадження за фактом нанесення народним депутатом України Іллею Кивою тілесних ушкоджень відвідувачу ресторану.

«У середу, 22 січня 2019 року, генеральний прокурор Руслан Рябошапка порушив провадження за фактом нанесення тілесних ушкоджень громадянину народним депутатом України за заявою потерпілого. Згідно із заявою, народний депутат України, перебуваючи в одному з ресторанів Києва 22 січня 2020 року, вдарив потерпілого головою в обличчя», – йдеться в повідомленні.

Відповідні відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження).

Зеленський обіцяє «окремий контракт із державою» інвесторам на понад 100 мільйонів доларів

Президент України Володимир Зеленський обіцяє великим компаніям, які проінвестують українську економіку на суму понад 100 мільйонів доларів, «окремий контракт із державою». Про це президент сказав 22 січня у виступі на щорічних зборах Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

«У вас буде менеджер, investment nanny, який розмовляє п’ятьма мовами, і в режимі 24/7 цей менеджер буде з вами працювати. Будь-яке питання, будь-яка проблема – у вас буде контакт із цим менеджером, і не буде жодної проблеми», – заявляє Зеленський потенційним інвесторам.

Він також анонсував «велику приватизацію вже на початку весни».

«500 підприємств готові до приватизації. Перші два роки всім інвесторам, які підуть у приватизацію на суму понад 10 мільйонів доларів, ми надаємо податкові канікули. Ви не будете сплачувати п’ять років податок на прибуток», – каже Зеленський.

Що говорив у Давосі Зеленський та що говорили його попередники? Читайте наш огляд.

Зеленський не виключив можливість своєї зустрічі з Путіним в Ізраїлі

Президент України Володимир Зеленський в ексклюзивному коментарі Радіо Свобода в Давосі не виключив імовірність своєї зустрічі із президентом Росії Володимиром Путіним в Ізраїлі, куди глава української держави вирушає з візитом.

«Багато зустрічей завтра-післязавтра, ми два дні в Ізраїлі. Багато зустрічей підтверджених. Про ймовірність цієї зустрічі (з президентом Росії Володимиром Путіним – ред.) – може бути, тому що є питання про обмін наших полонених, українців, українців, які є кримськими татарами, які знаходяться на території Росії. Буде можливість – обговоримо це», – сказав Володимир Зеленський.

Єврокомісія може погодити 500 мільйонів євро макрофінансової допомоги Україні в лютому

Європейська комісія в лютому може погодити другий і фінальний транш макрофінансової допомоги для України, повідомив кореспондент Радіо Свобода в столиці Бельгії Брюсселі.

За його словами, розмір траншу становитиме 500 мільйонів євро.

11 грудня 2018 року ЄС направив Україні перший транш четвертої програми макрофінансової допомоги обсягом 500 мільйонів євро.

Ситуація з українським тризубом у Британії: Лондон вважає, що символом зловживають праворадикали

Міністр з питань безпеки Великої Британії Брендон Льюїс заявив, що Лондон вчергове шкодує з приводу образи, пов’язаної із внесенням українського державного символу тризуба у «Посібника з протидії екстремізму», повідомляє Посольство України у Великій Британії в твіттері.

Водночас британський міністр, який виступив 22 січня у парламенті, зазначив, що «праворадикальні групи мають історію зловживання національною символікою».

«На жаль, праворадикальні групи мають історію зловживання національною символікою як своєї власної ідентифікації. І саме це слугувало мотивом включення деяких символів до посібника», – сказав Льюїс.

Він нагадав, що «британська поліція чітко заявила, що шкодує за будь-яку образу, яка могла бути спричинена включенням українського тризуба до свого внутрішнього навчального документа».

Британський міністр наголосив, що його країна визнає тризуб як державний герб України з його важливим конституційним, історичним та культурним значенням для українського народу.

«Ми щиро шкодуємо за будь-яку образу, нанесену державі Україна та українському народу», – сказав Льюїс.

Засудженому в Малайзії українцеві скасували смертний вирок – Денісова

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що засудженому до страти в Малайзії громадянину України скасували смертний вирок і він вже повернувся на батьківщину.

«Роман Золотарьов – ексучасник шоу «Х-фактор» та «Битва хорів». До ув’язнення він займався артистичною діяльністю в Україні, але ухвалив рішення поїхати до Бразилії на заробітки. Вже у квітні 2017 року мав повернутися до України через раптове скасування домовленостей з роботодавцем. Вирушаючи додому, на прохання незнайомих осіб, Роман погодився доправити до Лаосу валізу з речами, попередньо переконавшись, що там дійсно були лише речі. Проте під час пересадки в міжнародному аеропорту міста Куала-Лумпур був затриманий митними органами Малайзії. 29 березня 2019 року Вищий суд м. Шах-Алам, засудив громадянина України до смертної кари (через повішання)», – розповіла Денісова у фейсбуці історію українця.

За її словами, після звернення батька засудженого українця почалися переговори із владою Малайзії щодо його звільнення.

«Саме завдяки спільним зусиллями Офісу омбудсмена та українських дипломатів смертний вирок Роману Золотарьову було скасовано», – йдеться в повідомленні.

Спалах нового вірусу: влада Китаю закликала людей не відвідувати Ухань

Влада Китаю закликала людей не їхати в Ухань – місто, яке стало центром спалаху нового респіраторного та потенційно смертельного вірусу.

Заступник голови Китайської національної комісії охорони здоров’я Лі Бі також закликав жителів Уханя не залишати місто.

За даними комісії, вірусом у 13 провінціях були заражені 440 осіб, щонайменше дев’ять людей померли.

Президентом Греції вперше обрано жінку

Парламент Греції 22 січня вперше обрав президентом жінку, голову Вищого адміністративного суду Греції Екатеріні Сакелларопулу.

За Сакелларопулу проголосував 261 член парламенту із 300. Вона складе присягу 13 березня.

Сакелларопулу також була першою жінкою, яка очолила Державну раду (Вищий адміністративний суд) Греції, зазначає Reuters.

Відстоюйте рівність!

Ваше Радіо Свобода Daily

Радіо Свобода Daily – читайте все в одному мейлі! Усі важливі новини та ексклюзиви нашого сайту в одному листі. Надсилаємо щодня (окрім неділі) о 7-й ранку якраз до вашого сніданку. Підписатись на розсилку можна тут.