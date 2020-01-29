Радіо Свобода Daily: Журналісти провели розслідування щодо майна родини Януковича в окупованому Криму

Журналістське розслідування. Хто управляє майном родини Януковича в окупованому Криму?​

Протягом останніх п’яти з половиною років в анексованому Росією Криму постійно мешкає колишня дружина українського президента-втікача Людмила Янукович.

Вона практично не з’являється на публіці, але на півострові постійно говорять про її розкішний особняк на околицях Ялти; про крамницю елітних продуктів у Севастополі, яка належить їй і торгує в тому числі санкційними товарами; і про могилу молодшого сина на території військового меморіалу. Радіо Свобода розібралося, на кого оформлені активи колишньої першої леді України.

«Новий коронавірус із Китаю є «двоюрідним братом» сумнозвісних MERS і SARS» – вчений-епідеміолог

28 січня Центри контролю та профілактики захворювань США (Centersfor Disease Control and Prevention, CDC) оновили мапу розповсюдження нового коронавірусу походженням із китайського міста Ухань. Згідно з цією мапою, випадки зараження 2019-nCoV зафіксовані вже у 18 країнах світу, в тому числі в Сполучених Штатах, Канаді, Австралії, Франції, Німеччині. Чи є 2019-nCoV дійсно новим, невідомим раніше штамом і чи не призведе до пандемії?

За роз’ясненнями Радіо Свобода звернулося до доктора медичних наук, завідувача кафедри загальної й клінічної епідеміології та біологічної безпеки Одеського національного медичного університету Миколи Голубятникова.

Усі чотири випадки підозри на китайський коронавірус в Україні не підтвердилися – МОЗ

Усі чотири випадки підозри на китайський коронавірус в Україні не підтвердилися, повідомив виконувач обов’язків гендиректора Центру громадського здоров’я МОЗ України Ігор Кузін.

«В Україні відомо про чотири випадки підозри на китайський коронавірус, усі чотири випадки було виключено лабораторно. У всіх випадках підтвердився грип А або В, які протікали у важкій формі», – розповів Кузін.

За його словами, Центр громадського здоров’я буде забезпечений тестами діагностики китайського коронавірусу.

«Є попередня домовленість, що тести буде поставлено наприкінці цього або на початку наступного тижня», – розповів Кузін.

Україна припинить пряме авіасполучення з Китаєм із 3 лютого – МОЗ

Україна припинить пряме авіасполучення з Китаєм із 3 лютого, повідомив генеральний директор Директорату громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я Андрій Скіпальський.

Він зазначив, що перевізник припиняє «єдине пряме сполучення з Китаєм», допоки «ситуація не зміниться».

Новим коронавірусом із Китаю інфіковані у світі понад 4 500 людей, більш ніж 100 хворих померли.

У Конституції Росії пропонують президента перейменувати на «верховного правителя» – ЗМІ

Робоча група з підготовки поправок до Конституції Росії запропонувала ввести в основний закон понад 100 нових пунктів, серед яких і норму про перейменування посади президента на «верховного правителя», повідомило 28 січня російське видання «Комерсант» за підсумками засідання групи, яка проходила напередодні і була частково закрита для преси.

Згідно з повідомленням, про те, що президента Росії хочуть перейменувати на «верховного правителя» з написанням слова «верховний» із великої літери, розповів член групи, голова комітету російської Держдуми з державного будівництва і законодавства Павло Крашенінніков.

Серед ініціатив також вказують – затвердження православ’я як основної релігії Росії і закріплення за Росією статусу «держави-переможниці» у Другій світовій війні.

Повідомляють про нову книжку Болтона. Чи викличуть його після цього в Сенат США у справі імпічменту?

Навіть якщо колишнього радника з питань національної безпеки і не викличуть повісткою до Сенату США давати свідчення у справі імпічменту президента Дональда Трампа, світ все одно детально дізнається його версію подій навколо справи України. Як довідалися журналісти, Джон Болтон готує до публікації свою книжку, де він описує, як президент Трамп особисто доручив йому затримати військову допомогу для України, доки Київ не оголосить початок розслідування у справі діяльності в Україні сина політичного конкурента Трампа, Джо Байдена. Трампа звинувачують у зловживанні владою задля закордонного втручання у вибори в США та в перешкоді роботі Конгресу.

Першими про цю публікацію, що виходить на фінальну стадію, повідомила журналісти The New York Times, але згодом про це дізналися і їхні колеги з інших видань, що створює додатковий тиск на сенаторів від Республіканської партії, які мають вирішити, чи має Сенат викликати Болтона для надання свідчень. Читайте детальніше тут.

Як живуть після війни серби і хорвати в одному місті

Місто Вуковар повернули до складу Хорватії шляхом переговорів. І після мирної реінтеграції сербів і хорватів тут майже порівну. Однак живуть вони у паралельних світах – нерідко відпочивають у різних кафе, діти навчаються у спільних школах, але в окремих класах. Можна точно сказати, що до міста прийшов мир, однак повноцінне мирне життя до Вуковара ще не повернулося.​

Українська поштова марка до 200-річчя відкриття Антарктиди поїде на станцію «Академік Вернадський»

В Україні з’явилася нова поштова марка – «200 років з часу відкриття Антарктиди», повідомляє Міністерство освіти і науки. Її введення в обіг та церемонія спецпогашення відбулися 28 січня у приміщенні Головпоштамту, а вже наприкінці березня марка вирушить на українську антарктичну станцію «Академік Вернадський».

«Сьогодні ми відзначаємо не просто 200 років відкриття Антарктиди, а й рівно 200 років, як цей континент побачили українці. Адже заступником командира першої експедиції, що підійшла до берегів Антарктиди, був українець Іван Завадовський. Це відбулося якраз 28 січня 1820 року. Ми були, є і будемо однією з передових націй, які забезпечують науково-технічний прогрес людства. Наразі Україна є членом «елітарного клубу», однією із лише 30 країн, що утримують науково-дослідні станції в Антарктиді», – сказав перший заступник міністра освіти і науки Юрій Полюхович.

Поштову марку «200 років із часу відкриття Антарктиди» виготовлено накладом 130 тисяч примірників. На марці зображений субантарктичний пінгвін, а на марковому аркуші також є фото станції «Академік Вернадський». У дизайні використані фото учасників антарктичних експедицій Юрія Шепети та Дениса Пишняка.

100-річчя театру імені Франка: факти

28 січня 1920 року – виставою за п’єсою Володимира Винниченка «Гріх» відкрився перший сезон театру імені Івана Франка.

На сцені театру розкрили свої таланти та стали знаменитими Амвросій Бучма, Наталія Ужвій, згодом – Галина Яблонська, Богдан Бенюк, Петро Панчук, Анатолій Хостікоєв, Олексій Богданович. У стінах театру почалися акторські династії Михайла Задніпровського та Богдана Ступки. Згадуємо основні віхи та цікаві факти з історії франківців.

Нехай цей день принесе вам тільки хороші новини!

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