Іспанське видання ЕОМ розглядає проблеми на шляху викарбування потужної української тотожності.

Італійська інформаційна агенція Dire аналізує використання терміну «Малоросія» у телепрограмі державного телерадіомовника – компанії RAI.

Ірландський часопис The Irish Times пише про налаштованість США підтримувати боротьбу України за свободу, демократію та добробут.

Іспанське видання ЕОМ публікує матеріал «Радянська спадщина і створення національного почуття в Україні». Автор статті Хав’єр Еспадас пише, що відтоді, як Україна здобула незалежність майже 30 років тому, ця слов’янська країна широко розглядалась як слабка держава. Попри широку підтримку української незалежності на більшості території України наприкінці 1980-х років, складні подальші відносини з Росією, багатоетнічний склад населення та корупція серйозним чином вразили українську державу вже після незалежності. Нині, за словами автора, до цього додалась війна на сході і анексія Росією Криму. Хоча українська національна тотожність, культура, мова і загальна історія народу широко пропагуються в Україні, сама українська держава, за словами Хав’єра Еспадаса, постала перед низкою проблем, які стали на заваді посиленню позиції національної держави або зміцненню державницької ідеї поміж населення. Причинами цього автор вважає вплив сусідньої Росії, який, на його думку, і надалі доволі сильний, а також радянську спадщину.

ЕОМ пише далі, що витоками антиукраїнських устремлінь Росії були спроби ще за часів російського царату розмити українську національну тотожність шляхом переселення в Україну російських селян. На думку Еспадаса, також цій справі сприяли вже поширені за радянських часів змішані шлюби українців з росіянами, які у певні моменти ускладнювали завдання розрізнення українців і росіян. Автор також згадує, що за часів царату українців взагалі називали «малоросами» – «як прояв чіткої майже колоніальної російської зверхності». Іспанське видання вказує, що лише 1997 року Україна і Росія врешті визнали обопільні кордони, хоча події на Майдані 2014 року знов вивели на поверхню проблему, яку мала Москва з українськими кордонами. Власне, наслідком цього стала анексія Росією українського Криму, а колишній президент України Петро Порошенко відмовився 2018 року поновити українсько-російський договір про дружбу, бо, як пише видання, «ця угода вже була мертвою». Однак, як завершує автор статті, відносини між Україною та Росією почали погіршуватися ще задовго до анексії Москвою Криму. Помаранчева революція 2004 року вивела на поверхню намагання Росії втрутитись до внутрішньої політики України. Іспанське видання згадує спробу отруєння Віктора Ющенка виробленим у Росії діоксином, намагаючись у такий спосіб усунути кандидата у президенти України, який мав пріоритетом стосунки із Заходом, а не з Росією.

«Радянська спадщина і створення національного почуття в Україні»

Вебсайт італійської інформаційної агенції Dire містить матеріал, що має назву «Україна, Кащей: Ми – не «Малоросія», телерадіомовна компанія RAI мусить вибачитись». Спочатку журналістка українського походження Ірина Кащей, яка живе в Італії, запитує, як би відреагували італійці, якби їхню країну визначали як «Країну мафії». Саме подібні почуття виникли в українців, коли ведучий телепрограми італійської телерадіомовної компанії RAI Флавіо Інсінна повідомив глядачам, що «Малоросія» є буцімто «другою неофіційною назвою України». Кащей додала, що ані сам телеведучий, ані редактори ерудит-шоу L’Eredita телеканалу RAI 1 не мали жодної уяви про історію України. Ба більше, вони повністю проігнорували факт того, що подібне визначення України стало образливим ще більше ста років тому. Вживання терміну «Малоросія», як пише агенція, має на меті підтвердити, що частина території України «належить Російській імперії».

Dire веде далі, вказуючи, що професор новітньої історії Неапольського університету імені Фрідріха Другого Сімоне Беллецца свого часу писав, що визначення «Малоросія», починаючи з кінця ХІХ сторіччя, використовувалось тими, хто бажав заперечити навіть саме існування не лише української мови, а й цілого українського народу з культурою, відмінною від російської. Далі з посиланням на професора Беллеццу італійська агенція зазначає, що у нинішній час пропагандистська машина президента Росії Володимира Путіна дістала із запилених полиць історії терміни «Малоросія» та «Новоросія», почавши використовувати все це у нинішньому конфлікті, щоб підкорити Україну. На думку журналістки Ірини Кащей, використання цього імперського терміну для визначення України у телепрограмі телеканалу RAI 1 свідчить про те, що автори телешоу, вочевидь, забули про те, що Україна, починаючи з 2014 року, зазнає російської агресії, внаслідок якої був захоплений український півострів Крим, за що Європейський союз наклав на Росію санкції, які, у свою чергу, підтримала Італія. А цими днями, як веде далі агенція, у Криму, точно так як це відбувалося колись за часів російського царату, росіяни позакривали всі українські школи та ув’язнили тих, хто виступав проти окупації півострова. На Донбасі, мовиться далі, російські гібридні сили щодня вбивають людей і кількість жертв вже перевищує 13 тисяч. Тому, на думку Ірини Кащей, телекомпанія RAI та автори програми L’Eredita мусять надати свої вибачення і виправити помилку щодо країни, яка і сьогодні бореться за свою незалежність. (Посольство: італійський телеканал визнав, що Україна – це не «Мала Росія» – ред.)

«Україна, Кащей: Ми – не «Малоросія», телерадіомовна компанія RAI мусить вибачитись»

Ірландський часопис The Irish Times публікує статтю «Сполучені Штати і Україна кажуть, що їхні відносини надзвичайно міцні на тлі буревію, пов’язаного з імпічментом Трампа». Дублінська газета пише, що президент України Володимир Зеленський наполягає, що відносини між Києвом і Вашингтоном нині навіть міцніші, аніж будь-коли, попри центральну роль, що її відіграє Україна в процесі щодо імпічменту президента США Дональда Трампа. Після переговорів з українським керівництвом у Києві державний секретар США Майк Помпео, у свою чергу, заявив, що підтримка Сполученими Штатами України є непохитною і що президента Зеленського запросять до Білого дому у належний час. Ірландське видання пише, що Помпео заперечив факт того, що президент Трамп поставив подібне запрошення разом із наданням багатомільйонного пакету військової допомоги Києву у залежність до оголошення українською владою розслідування щодо сина провідного члена Демократичної партії Джо Байдена, Гантера, який працював у раді директорів української газової компанії. Саме ці звинувачення, як нагадує газета, становлять підґрунтя слухань з імпічменту президента США Трампа.

The Irish Times додає, що президент України Володимир Зеленський у відповідь на запитання, чи скандал, пов’язаний з імпічментом Трампа, затьмарив українсько-американські відносини, заявив, що все це, навпаки, мало зворотній ефект, а відносини між обома країнами нині є надзвичайно добрими. Сполучені Штати, за словами Зеленського, справді підтримують і захищають Україну. Зеленський також закликав американських інвесторів вкладати кошти в Україну, висловивши сподівання, що Вашингтон буде навіть активніше задіяний у мирному процесі у східній Україні і у припиненні окупації українського Криму. Дублінське видання наголошує, що державний секретар США Майк Помпео визначив Україну бастіоном між демократією та авторитаризмом у Східній Європі. Помпео також додав, що США розглядають боротьбу України за свободу, демократію та добробут як мужню битву.



«Сполучені Штати і Україна кажуть, що їхні відносини надзвичайно міцні на тлі буревію, пов’язаного з імпічментом Трампа»