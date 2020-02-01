Імпічмент Трампа: вирішальне голосування у Сенаті відбудеться у середу

Фінальне голосування з приводу засудження, або ж виправдання президента США Дональда Трампа у процесі щодо імпічменту в Сенаті Сполучених Штатів Америки відбудеться у середу.

У понеділок сторони процесу у Сенаті озвучать свої завершальні аргументи, у вівторок – сенатори робитимуть публічні заяви щодо процесу імпічменту, і нарешті у середу близько 4-ї години за місцевим часом відбудеться завершальне голосування.

Таким чином голосування з приводу засудження, чи виправдання Трампа відбудеться наступного дня після оголошення ним щорічної промови Про стан держави перед обома палатами Конгресу США.

Раніше у п’ятницю у Сенаті США не вистачило голосів для виклику нових свідків у справі імпічменту президента.

«Більшість у Сенаті дійшла висновку, що численні свідки та понад 28 000 сторінок документів, які вже залучено у якості доказів, є достатніми для того, щоб судити про звинувачення висунуті менеджерами щодо імпічменту з боку Палати представників та закінчити цей процес імпічменту», – заявив з приводу голосування у Сенаті лідер Республіканської більшості Мітч Макконнелл.

Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер назвав голосування у Сенаті США «значною трагедією». За словами Шумера, сенатори відвернулись від правди.

«Якщо президента буде виправдано без залучення свідків та документів - виправдання не матиме ваги, бо американці знатимуть, що цей процес не був реальним процесом», – відзначив Шумер.

Очікується, що республіканці у Сенаті виправдають президента США.

Сам президент США у п’ятницю у Twitter наголосив на тому, що під час процесу імпічменту у Палаті представників республіканці не мали змоги представити власних свідків. Як відомо, представники захисту президента на брали участі у процесі щодо імпічменту у Палаті представників, закидаючи демократам заангажованість.

Свою думку з приводу ймовірного виправдання Трампа висловив експерт-правник Джонатан Тарлі, який був експертом від Республіканської партії на слуханнях щодо імпічменту у Палаті представників Конгресу США.

«ЗМІ проігнорували очевидну причину поразки (прихильників виклику нових свідків – ред.) у п’ятницю: вона полягає у тому, що лідери демократів у Палаті представників наполягали на тому, щоб оголосити імпічмент Трампу ще до Різдва. Багато хто просто не хоче чути, що поспіх з імпічментом став запорукою не лише виправдання, але і досить простого шляху до виправдання», – твітує Тарлі.