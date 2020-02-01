Фінальне голосування щодо імпічменту Трампа відбудеться у Сенаті США 5 лютого

Сенат США проведе фінальне голосування щодо імпічменту президента Дональда Трампа 5 лютого. За відповідну резолюцію проголосували після того, як серед сенаторів не вистачило голосів для виклику нових свідків у справі імпічменту.

Очікується, що фінальне голосування проведуть найближчої середи о 23:00 за Києвом.

«Більшість у Сенаті дійшла висновку, що численні свідки та понад 28 тисяч сторінок документів, які вже залучені у якості доказів, є достатніми для того, щоб судити про звинувачення, висунуті «менеджерами з імпічменту» від Палати представників, та закінчити цей процес», – заявив лідер Республіканської більшості у Сенаті Мітч Макконнелл.

Лідер демократичної меншості Чак Шумер засудив відмову республіканців долучити до суду додаткових свідків і документи.

Завершальні аргументи сторін на процесі заслухають 3 лютого.

21 січня в Сенаті стартував судовий процес щодо імпічменту Трампа.

Розслідування про можливість імпічменту Трампа розпочалося у вересні, після того, як співробітник спецслужб, ім’я якого офіційно досі не названо, написав скаргу на тиск, який президент, за його даними, чинив на Україну із метою нашкодити своєму можливому суперникові на виборах 2020 року демократу Джо Байдену.

19 грудня 2019 року Дональд Трамп став третім президентом США після Ендрю Джонсона і Білла Клінтона, якому Палата представників оголосила імпічмент. Йому закидають зловживання владою і перешкоджання роботі Конгресу.

Оскільки для відсторонення з посади потрібні дві третини голосів, а більшість у Сенаті – в республіканців, Дональд Трамп, найімовірніше, збереже свою посаду. У Білому домі заявили про переконаність Трампа у тому, що Сенат його виправдає.