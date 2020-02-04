Знищили старі непридатні каремати, а не волонтерські – прикордонники

У кінологічному навчальному центрі Державної прикордонної служби у Львівській області проводять службову перевірку щодо спалених близько 20 карематів, які вже були непридатні для вжитку. Мова йде про неправильну утилізацію списаного майна. Тим часом це спричинило галас у соціальних мережах із закликом не допомагати армії. Таке нагнітання ситуації незрозуміле багатьом волонтерам.

Прикордонники спалили на території навчального центру близько 20 карематів (туристичних килимків – ред.), які вже були непридатні для користування. Дописувачі у фейсбуці у своїх постах звинуватили прикордонників у тому, що ті знищили «надлишкове майно», яке б не завадило навіть зараз».

Таку інформацію заперечили у військовій частині. За офіційною інформацією прикордонної служби, були спалені зношені каремати.

Є документи на списання



«Спалили ті каремати, які не придатні для використання, які були куплені у 2014 році, але не волонтерами подаровані, а за рахунок державних коштів. Є документи на списання, комісія перевірила і затвердила, що речі зношені. Це майно на Сході України використовували під час служби, тобто воно не пролежало десь на складі. Каремати не підлягають передачі, ми не маємо права. Бо військове майно передається з підрозділу у підрозділ», – пояснила Радіо Свобода керівник пресслужби кінологічного навчального центру Тетяна Рижак.

Однак прикордонна служба врахувала той факт, що військовослужбовці просто спалювали речі на території, з’ясовують обставини і обіцяють зробити висновки. Адже декого обурив просто сам факт спалювання речей: люди, які допомагали війську, такий жест сприйняли як образу, а хтось переконаний, що це завдало шкоди довкіллю.

Відповідно до Закону «Про оборону України», Кабмін ухвалив постанову про порядок утилізації військового майна Збройних

Сил України. Згідно з цим документом, «утилізація військового майна здійснюється з використанням технологій, які забезпечують безпеку персоналу, навколишнього природного середовища та населення від шкідливого впливу процесів і продуктів утилізації. Отримана в результаті утилізації військового майна вторинна сировина повинна відповідати вимогам вибухової, пожежної та радіаційної безпеки».Утилізація військового майна проводиться за рахунок коштів державного бюджету, міжнародної фінансової допомоги та інших передбачених законодавством джерел.

Каремати для війська волонтери не купують вже давно

Валерій Веремчук у 2014 році із громадською організацією «Самооборона» постійно допомагав українським бійцям. Не лише одягом, бронежилетами, але й машинами. За його словами, сьогодні є вказівка повернути волонтерську техніку.

Польові умови експлуатації важкі



«З 2014 року була завжди проблема, що та техніка, яку передавали волонтери українським військовослужбовцям, не є завжди на балансі. Запчастини, пальне до цих машин не можна було купити за кошти державні. Волонтери допомагали цим. Техніка стара і потрібно було забезпечити запчастинами. Ми з такою проблемою зіштовхувались кілька років поспіль. Мали проєкт на 3000 спальників для Яворівського навчального центру. Це була зима 2015-2016 років. Тоді спромоглися зібрати кошти і закупити. Частина спальників поїхала на Схід. Польові умови експлуатації важкі і нічого дивного, що зношується і потребує заміни», – каже Валерій Веремчук.

Львівські волонтери, які з 2014 року допомагають українській армії, наголошують, що сьогодні військо потребує не побутових предметів, речей особистої гігієни, а спеціального обладнання, професійної оптики.

Три останні роки ми не купуємо каремати



«Сьогодні змінився характер допомоги. Дуже специфічні речі потрібні хлопцям. Три останні роки ми не купуємо каремати і спальники для війська. Це все є. Але це справді швидко зношується, це ж передова, складні умови. Така ж проблема і з наплічниками, які не можуть служити роками бійцям. Якщо щось знищилось, то акт складається і все утилізується. Бо вони не мають можливості обліковувати те, що непотрібне, що знищене, бо треба нові речі виписати, а щоби їх виписати, то треба подати заяву», – говорить волонтер Ірина Яремко.

Львівський фотограф, підприємець Андрій Артим від початку бойових дій на Донбасі просився добровольцем, але військкомат йому відмовив у цьому. Він активно почав допомагати військовослужбовцям, серед яких були його друзі. Вони перевезли з Європи через українсько-польський кордон десятки автомобілів для потреб на передовій. Більшість із тих машин, які військовослужбовцям відправляв на Донбас, знищені. Кількома бійці ще досі користуються й Андрій їх ремонтує.

Сьогодні надсилаю запчастини

«Ходив такий поголос, що волонтерські машини, якщо вони стоять на тимчасовому військовому обліку, тобто мають чорні номери, що нібито керівництво казало відсилати волонтерам, щоб їх не було. Мені ті люди, які служать, які їздять туди, це не підтвердили. Є ще пару волонтерських машин, і я сьогодні надсилаю запчастини, а також каву бійцям і ще добрим словом підтримую. Але такого приїдь і забери не було», – розповідає Радіо Свобода Андрій Артим .

Він наголошує, що не можна допустити недовіри між військовослужбовцями і волонтерами, і простими людьми, які підтримували бійців, і які, при потребі, знову допоможуть.

«Я не реагую на всі дописи у фейсбуці, але моніторю політику держави і бачу, як методично знищують українську націю. Навіть ті, хто розчарувалися, тримають руку на пульсі», – каже Андрій Артим і радить громадянам ставати медіаграмотними.