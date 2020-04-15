Радіо Свобода Daily: СБУ каже, що затримала генерала, який планував убивство Осмаєва за завданням Росії

Служба безпеки України: затриманий генерал працював на ФСБ Росії

Правоохоронці затримали генерал-майора Валерія Шайтанова, якого підозрюють у державній зраді та терактах, повідомила Служба безпеки України.

«Зокрема, за завданням російських спецслужб він планував вбивство відомого добровольця Адама Осмаєва. СБУ зібрала достатню кількість доказів, які переконливо свідчать – Шайтанов є агентом Федеральної служби безпеки Російської Федерації. Це підтверджують наявні матеріали справи, серед яких аудіо- та відеозаписи», – заявили в Службі безпеки.

Шайтанов є одним з колишніх керівників Центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки України. За даними слідства, він перебував на агентурному зв’язку під псевдонімом «Бобиль» у полковника ФСБ Ігоря Єгорова.

«Слідство також володіє беззаперечними доказами, що за завданням спецслужб РФ генерал-майор Шайтанов планував проведення терористичних актів на території України. За це представник ФСБ гарантував винагороду в розмірі 200 тисяч доларів та паспорт громадянина РФ. У якості виконавця Шайтанов спеціально підібрав особу серед колишніх бійців спецпідрозділів», – розповіли в СБУ.

За даними відомства, Шайтанов, зокрема, передав російській стороні інформацію про таємні операції в зоні української воєнної операції на Донбасі та міжнародне співробітництво вітчизняних спецслужб у сфері національної безпеки і оборони.

Служба безпеки повідомила, що за місцями проживання та тимчасового перебування Шайтанова і громадян, які «підозрюються у належності до агентурного апарату співробітника ФСБ РФ Єгорова», проводять обшуки.

Пристрасті обсервації: що пішло не так у Ворзелі

За останній тиждень в Україну прибуло понад 33 тисячі громадян, яких евакуювали з інших країн через пандемію COVID-19. Згідно з постановою Кабміну, всі вони мали б відправитися на обсервацію. На практиці ж ця норма торкнулась лише кількох сотень евакуйованих.

Серед них і 112 українців, які прибули 11 квітня із Об’єднаних Арабських Еміратів. Більшість з них – не туристи, а резиденти ОАЕ. Вони намагалися організувати евакуацію впродовж трьох тижнів. Врешті це стало можливим лише завдяки домовленості летіти літаком разом із 11 тоннами гуманітарного вантажу з ОАЕ.

Зрештою, на обсервацію люди прибули у санаторій «Україна», що у Ворзелі під Києвом. Одразу між адміністрацією та частиною евакуйованих почали виникати конфлікти. Громадяни, які прибули на обсервацію, звинуватили санаторій у неналежній підготовці. а тих, хто організовував обсервацію у порушенні законодавства. Відповідальні за обсервацію звинувачення відкидають. Радіо Свобода розповідає, що пішло не так і викладає аргументи сторін.

«Вільха-М»: яким буде «ракетний щит» України

Нову ракету українських конструкторів «Вільха-М» зараз випробовують, і на неї вже чекають у військах. Чому цю зброю називають потенційно найпотужнішою в «сухопутці» української армії і що може перешкодити закінчити проєкт? Кореспонденти проєкту Радіо Свобода «Донбас Реалії» посиділи за кермом тягача пускової установки комплексу напередодні останніх випробувань і розповідають про свої враження.

Пік захворюваності на COVID-19 ще попереду – ВООЗ

Пік захворюваності на нову коронавірусну інфекцію COVID-19 ще попереду, заявила речниця Всесвітної організації охорони здоров’я (ВООЗ) Маргарет Гарріс. За її словами, які цитує Reuters, число нових заражень зменшується у деяких частинах Європи, включно з Італією та Іспанією, натомість цей показник усе ще зростає у Великій Британії та Туреччині.

«90% (нових) випадків походять із Європи та Сполучених Штатів», – заявила Гарріс на брифінгу в Женеві.

За даними ВООЗ, Росія стала джерелом завезення коронавірусу до Китаю, таких випадків зафіксовано 409.

Фірсов: пожежу в Чорнобильській зоні загасили

Виконувач обов’язків голови Державної екологічної інспекції Єгор Фірсов повідомив, що пожежу в Чорнобильській зоні вдалося загасити.

«Якщо коротко – пожежу вдалося загасити, дуже допоміг дощ. Рівень радіаційного фону постійно вимірюється, але ті дані, які є в нас – в цілому в нормі. Вогнебоцям, які 10 діб боролися з пожежею, треба сказати велике дякую», – написав Фірсов 14 квітня у фейсбуці.

Пожежі в Чорнобильській зоні тривали від 4 квітня. Гасіння ускладнювала суха і вітряна погода.

Запобіжний захід Чорновол: колишній депутат заявила про відвід судді​

Колишній народний депутат Тетяна Чорновол заявила відвід судді Печерського районного суду Києва Сергію Вовку, який має обирати їй запобіжний захід, передає кореспондент Радіо Свобода.

За словами народного депутата від «Європейської солідарності» Іванни Климпуш-Цинцадзе, яка посилалася на адвокатів та Чорновол, «немає підстав вважати, що справу автоматично розподілили» й передали судді Вовку. Крім того, Климпуш-Цинцадзе заявила, що Чорновол звинуватила суддю у конфлікті інтересів.

«Запобіжний захід не обговорювався через те, що адвокати і сама Тетяна заявили про відвід судді. Тому наступне рішення вже буде з іншим суддею, в інший день, в інший час, який суддя зараз не оголосив. Суд закрився без ухвалення жодного рішення», – сказала депутатка.

Обама підтримав Байдена на виборах президента США

Колишній президент США Барак Обама підтримав свого віцепрезидента Джо Байдена на виборах президента США 2020 року.

«Джо має характер і досвід, щоб вести нас через одні з найтемніших часів та зцілити нас під час довготривалого відродження. Я вірю, що Джо має всі необхідні якості, які ми потребуємо в президентові прямо зараз», – заявив Обама.

За його словами, рішення запропонувати Байдену посаду віцепрезидента у 2008 році було «одним з найкращих», які він коли-небудь ухвалював.

Вибори президента США заплановані на 3 листопада 2020 року. Джо Байден лідирує на праймеріз Демократичної партії. 8 квітня його головний опонент Берні Сандерс відмовився від участі у виборах.

Уроки карантину зі США: Філадельфія і Сент-Луїс у розпал «іспанки» в 1918-му

Історія зберігає уроки того, як країни боролися з епідеміями, а світ ­– із пандемією. «Іспанський грип», який століття тому поширився по всьому світі, забрав життя мільйонів людей. У найгіршій перспективі коронавірус буде порівнянний із «іспанкою».



У розпал пандемії «іспанського грипу» в 1918 році у Філадельфії, найбільшому місті штату Пенсильванія у США, не скасували помпезний парад. Інше місто у США, Сент-Луїс, навпаки, скасувало всі публічні заходи і відразу ж запровадило суворі карантинні заходи. В результаті в Філадельфії було набагато більше смертей від «іспанки», ніж у Сент-Луїсі. Чисельність населення Філадельфії становила тоді 1,7 мільйона осіб, а в Сент-Луїсі жили трохи більше ніж 680 тисяч, він був четвертим за чисельністю населення містом у США. І, якщо порівнювати за чисельністю населення з Філадельфією, то в Сент-Луїсі повинні були б померти трохи менше ніж 4800 людей. А померли 700. А в Філадельфії не пережили цю хворобу 12 тисяч людей.​

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