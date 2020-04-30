Радіо Свобода Daily: Державну податкову службу очолив податківець часів Януковича

Турбопризначення: як податківець часів Януковича Олексій Любченко очолив Державну податкову службу?

Після блискавично швидкого звільнення керівника Державної податкової служби уряд так само блискавично швидко знайшов йому заміну. Хто ця людина? І чому частина українського політикуму зустріла це призначення з обуренням? Читайте у матеріалі.

Петиція до Зеленського з вимогою вивести Києво-Печерську лавру з оренди УПЦ (МП) набрала необхідне число голосів

Адресована президенту України Володимиру Зеленському петиція з вимогою вивести Києво-Печерську лавру з оренди Української православної церкви (Московського патріархату) набрала необхідні для розгляду 25 тисяч голосів.

«Українська православна церква Московського патріархату не є автокефальною православна церквою на території України. Крім того, високі церковні ієрархи Української православної церкви Московського патріархату були неодноразово помічена у висловлюваннях та діях, направлених проти українського народу. Враховуючи вказане вище, використання Києво-Печерської лаври Українською православною церквою Московського патріархату повинне бути припинене шляхом розірвання договору оренди та передане Православній церкві України (ПЦУ)», – ідеться в тексті петиції.

Далі автори звернення до Зеленського вказують на діяльність окремих ієрархів УПЦ (МП), зокрема, намісника Києво-Печерської лаври митрополита Павла.

Як і чому проти карантину протестують у світі?

Протягом минулої доби кількість хворих на COVID-19 у світі зросла приблизно на 70 тисяч. Це означає, що швидкість поширення вірусу знижується кілька днів поспіль. Водночас, близько 4,5 мільярда людей (а це більш ніж половина всього населення Землі) перебувають на карантині. І в багатьох країнах мітингують проти суворих обмежень.

У більшості країн протестувальники вимагають фінансової допомоги від держави, послаблення карантину і можливості працювати. Крім того, активісти стверджують: суворі обмеження суперечать конституції та порушують права людини. Читайте детальніше у матеріалі.

В Україні сьогодні зможуть відкритися 872 ринки – уряд

Завдяки ухваленому Кабінетом міністрів рішенню, в Україні 30 квітня зможуть відкритися 872 ринки. Про це повідомляє пресслужба Кабміну.

«За даними Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, вже завтра (30 квітня – ред.) відновити роботу зможуть 872 продовольчі ринки», – мовиться у повідомленні.

За словами міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка, урядову постанову опублікують 30 квітня.

Контроль за дотриманням ринками протиепідемічних вимог здійснюватиме Державна продспоживслужба.

Президентка Грузії закликала Київ не призначати Саакашвілі на посаду в український уряд

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі виступила зі спеціальною заявою через можливе призначення на посаду віцепрем’єра України колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі.

«Як глава держави, я добре знаю, що в міжнародних відносинах неприпустимо втручатися у внутрішні справи та кадрову політику іншої держави, однак також неприпустимо і абсолютно незрозуміло обирати цю особу на будь-яку публічну посаду в український уряд, особу чиї кримінальні дії знайшли відображення не лише у вироку грузинської судової влади, а й у відповідному рішенні Європейського суду з прав людини. Не кажучи вже про те, що його звинувачують у тяжких корупційних злочинах», – йдеться у заяві Зурабішвілі від 28 квітня.

Глава держави Грузії також у своїй заяві висловила сподівання, що інтереси України та Грузії «будуть більш цінними і захищеними, ніж вузькі політичні амбіції і розрахунки».

Голова району Праги: «є росіянин, якому дали завдання мене ліквідувати»

Голова району столиці Чехії Прага-6 Ондржей Коларж заявляє, що перебуває під охороною поліції після того, як влада повідомила йому і ще двом празьким чиновниками, зокрема і мерові, що вони є ціллю російського агента, якого послали в Прагу, щоб їх «ліквідувати».

Коларж заявив про це 28 квітня після того, як чеське видання Respekt написало, що три тижні тому в аеропорт імені Вацлава Гавела в Празі з Росії прибув ймовірно російський агент із валізою, в якій могла бути отрута для замаху на празьких посадовців.

Коларж, який повідомив, що зараз переховується, заявив телеканалу Prima TV, що йому не можна розголошувати деталі справи щодо нього, а також мера Праги Зденєка Гржиба і ще одного голови району Павела Новотного.

«Я справді можу сказати вам лише те, що перебуваю під захистом поліції. Таке розпорядження видали на підставі певних фактів. Ці факти полягають у тому, що є росіянин, якому дали завдання мене ліквідувати. Не лише мене, а і пана Гржиба, і пана Новотного», – сказав Коларж.

На даний час вже всі троє чиновників підтвердили, що перебувають під цілодобовою охороною поліції.

Вони вважають, що спорт не буває поза політикою: заяви українських спортсменів на підтримку країни

Поки одні українські спортсмени – Олександр Усик, Василь Ломаченко, Олександр Алієв – вкотре не можуть визначитися, чий Крим, разом із російськими акторами підтримують акції церкви Московського патріархату або зізнаються, що їм дещо подобається президент Росії, інші українські спортсмени називають події на сході України – війною, а Росію – агресором.

Допомагають українській армії та не соромляться казати, що спорт не може бути поза політикою. Читайте їхні історії у матеріалі.

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