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03 травня 2020, Київ 17:22
Суспільство

«Зброя та обладунки були цінними речами» – історик про зброю часів України-Русі

Пам’ятник у Запоріжжі правителю України-Русі, Київському князю Святославу Хороброму (945–972)

Брязкіт зброї, дзвін кольчуги. «З нами небесне воїнство», – лунало княже гало над лавами воїнів часів України-Русі. В Х-ХІІ століттях війни ​вели часто. Якою була зброя руських воїнів, військово-політичної еліти, розповів старший науковий співробітник Національного військово-історичного музею Євген Шупік.

Експозиція щодо зброї періоду України-Русі в Національному військово-історичному музеї України
Експозиція щодо зброї періоду України-Русі в Національному військово-історичному музеї України

– На ХІ століття основною бойовою одиницею княжого війська був кінний дружинник, основною зброєю вершника – спис. Основний військовий прийом був таранний удар кінською лавою.

–​ А якщо спис зламався, наприклад?

– У цьому випадку дружинник використовував вторинну зброю – меч, чекан, невеликі бойові сокири. Захист, то були здебільшого кольчуги та шоломи

Піші воїни у польових битвах відігравали вторинну роль. Цю частину війська становили найчастіше озброєні слуги і княжі піддані.

«Золоті ворота» – головна брама стародавнього Києва, пам'ятка оборонної архітектури України-Русі, одна із найдавніших датованих споруд Східної Європи. Перша писемна згадка: 1037 рік. Нинішній зовнішній вигляд – умовне відтворення
«Золоті ворота» – головна брама стародавнього Києва, пам'ятка оборонної архітектури України-Русі, одна із найдавніших датованих споруд Східної Європи. Перша писемна згадка: 1037 рік. Нинішній зовнішній вигляд – умовне відтворення

–​ То якою була військова ієрархія?

– Професійних воїнів тоді було відносно небагато, їх було дорого утримувати. Тож основною бойовою силою армії було кілька сотень або кілька тисяч кінних воїнів і допоміжна сила «піхотинців», слуг, челяді, отроків, як тоді називали молодих людей, юнаків.

Пам’ятник у Запоріжжі правителю України-Русі, Київському князю Святославу Хороброму (945–972)
Пам’ятник у Запоріжжі правителю України-Русі, Київському князю Святославу Хороброму (945–972)

Директор Центру археології Києва Інституту археології України Михайло Сагайдак демонструє реліквію періоду України-Русі – печатку князя Святослава Хороброго (правління: 964–972) із зображення двозуба (праобразу державного герба України – тризуба). Київ, 11 травня 2016 року
Директор Центру археології Києва Інституту археології України Михайло Сагайдак демонструє реліквію періоду України-Русі – печатку князя Святослава Хороброго (правління: 964–972) із зображення двозуба (праобразу державного герба України – тризуба). Київ, 11 травня 2016 року

–​ Де зброю виробляли?

– Здебільшого вона мала західноєвропейське походження. Шоломи могли бути кавказькі або хазарські. Простіші речі, такі як луки чи списи, вироблялись на місці.

Археологічні знахідки демонструють: мечі були виготовлені на Рейні, мечі – німецької чи хазарської роботи. Зброя та обладунки були цінними речами й передавались у спадок. Кольчуга виготовлялася із заліза.

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