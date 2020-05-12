(Друкуємо мовою оригіналу)

В Славянске после ослабления карантинных ограничений некоторые бизнесмены, например, владельцы кафе и передвижных кофеен, вернулись к своим клиентам. А горожане потихоньку заполняют летние площадки. Вот только настроение не у всех предпринимателей бодрое. Одни злы на то, что не все коллеги играли по правилам, и продолжали работать в период запрета.

Ян готовит и продает кофе на улицах Славянска уже три года. Мужчина говорит, что как только городской совет запретил торговлю, сразу же как законопослушный гражданин закрыл свой кофемобиль.

Сейчас Ян и его кофемобиль снова в строю. Мужчина работает в маске, перчатках, возле кофейного аппарата стоит емкость с санитайзером.

У Яна настроение рабочее. Но он не верит в то, что государство не на бумаге, а на деле освободит бизнес от штрафов.

А коронавирусный карантин принес его кофейному делу одни убытки. Ведь прибыли не было, а налоги платить надо.

Налоги мы заплатили четко, стабильно. И сидим «на бобах»



«Настроение, конечно, получше, потому что хоть какое-то движение, хоть какое-то. Но будем долго выкарабкиваться. 3600 гривен ежемесячно надо заплатить. Их где-то надо взять. Налоги мы заплатили четко, стабильно. И сидим «на бобах». Потому что к государству доверия нет. В 2014 году тоже говорили, что ни штрафных санкций, ничего не будет. А, насколько я понимаю, народ заплатил в трехкратном размере штрафных санкций», – так описывает Ян посткарантинные реалии.

Мужчина говорит, что семья жила на отложенные деньги и те финансы, которые зарабатывает жена.

После карантинных ограничений к Яну возвращаются постоянные клиенты-кофеманы. Пока общаемся, подходят три женщины и заказывают себе кофе. Бизнесмен получает выручку, но уверенности в будущем у него нет.

Дадут две недельки поработать, а потом опять закроют. Скажут, что народ у нас несознательный



«Мое мнение такое, что дадут две недельки поработать, а потом опять закроют. Скажут, что народ у нас несознательный. Карантинные меры не соблюдает, число заболевших растет. А дальше непонятно, что будем делать», – разводит руками Ян.

А вот коллеги мужчины по кофейному бизнесу не захотели общаться, и даже фотографировать запретили. Не под запись бизнесмены говорят, что очень злы, хоть и запустили работу.

По их словам, торговые точки, которые работают в центре, из-за коронавируса закрыли. А те, что подальше, спокойно работали. Получается, что для кого-то правила не писаны, – говорят возмущенные бизнесмены.

«Поигрались, поиздевались над людьми» – рыночные торговцы

А пока Ян продает кофе, на центральном рынке Славянска собирают подписи. Предприниматели, которые торгуют промтоварами и автозапчастями, просят разъяснений у главного санитарного врача Донецкой области Василия Гончаренко. Люди не понимают, почему им нельзя торговать.

Говорят, что вынуждены брать деньги в долг, чтобы прокормить свои семьи.

А еще надо платить администрации рынка за аренду. В апреле ее стоимость снизили на половину. Но эти деньги все равно надо где-то взять.

12 мая предприниматели открыли торговые точки для того, чтобы смахнуть пыль с товара. Вот и Татьяна наводит порядок за прилавком. Она торгует мужским нижним бельем и одеждой.

Значит мы тут по три копейки зарабатываем, – мы не имеем права работать. А кому-то можно



«У нас и до карантина – просвечиваются ряды, людей мало. Я считаю, что это дуристика, это нужно убрать. И санитарный врач страны, или кто это придумал, – это поигрались, поиздевались над людьми. Вот у нас в период карантина открылся супермаркет. Это не укладывается ни в какие рамки. Значит мы тут по три копейки зарабатываем, – мы не имеем права работать. А кому-то можно», – возмущается Татьяна.

Роман Песляк, директор Центрального рынка, рассказал Радио Донбасс.Реалии, что за время карантина два раза рынок закрывали, и два раза частично открывали.

Условия при работе в карантин тяжелые и строгие



«Условия при работе в карантин тяжелые и строгие. Это масочный режим, измерение температуры, наличие защитных экранов, дезинфекция не реже, чем один раз в три часа», – сообщил Песляк.

По его словам, для того, чтобы разрешить людям торговать обувью, одеждой или игрушками, нет юридических оснований.

«Есть письмо главного санитарного врача Украины, в котором сказано, что агропродовольственные рынки могут функционировать. На них разрешена продажа продуктов питания, посадочного материала и средств первой необходимости: мобильные телефоны, пополнения, бытхимия. Но в этом постановлении про рынки (вещевые – ред.) не сказано ничего. Пока этот момент остается открытым», – говорит директор рынка.

Роман Песляк уверяет, что двумя руками за то, чтобы разрешить людям торговать. Но для этого нужен официальный документ. Как только на рынке получат разрешения, то решат вопрос с торговлей в кратчайшие сроки, – обещает Песляк.

А пока рынок, как говорит директор, второй месяц работает в убыток. Ведь на дезинфекцию, маски и охранников, которые измеряют температуру на входе, нужны деньги.

Городские власти Славянска побывали на рынке и выслушали людей. Обещают писать письма.

Речь идет не только о бутиках, а о всей торговой сети. Это еще порядка 700 человек. Это еще немалая нагрузка



«Мы будем писать письмо в Госпродпотребслужбу области… Речь идет не только о бутиках, а о всей торговой сети. Это еще порядка 700 человек. Это еще немалая нагрузка на сегодняшний день, если они заработают. Хотим расшифровку получить от Госпродпотребслужбы, что подходит под понятие «торговый центр», потому что очень обтекаемо в постановлении все это обозначено. Поэтому вызывает вопросов много», – заявил Вадим Лях, городской голова Славянска.

Когда этот материал готовился к публикации, рыночные торговцы сообщили нам, что с 13 мая им разрешили работать. При этом обязали соблюдать необходимые меры предосторожности: наличие масок, перчаток и дезинфекции.

В городском совете Славянска нам подтвердили эту информацию: комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций разрешила продажу промтоваров исключительно в магазинах. То есть, в тех помещениях, которые расположены на Центральном рынке.

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