Про стратегію «гібридної війни», яка була створена понад півстоліття тому, пише газета «День». «Реальною рушійною силою цієї агресивної війни є ідеологія – щось таке, що ви не можете їсти, носити як одяг або зберігати на «чорний день». Невід’ємною частиною цієї ідеологічної війни є підривна діяльність або ідеологічна диверсія – процес зміни сприйняття реальності в свідомості мільйонів людей...»

Якби хтось написав ці рядки після «русской весны» 2014 року, окупації Криму, спроб створення «Новоросії» тощо, не було би нічого дивного, зазначає автор статті Сергій Грабовський. Проте написано це у 1984 році у відкритому листі до американців колишнього агента КҐБ, фахівця з пропаганди, підривних дій і дезінформації, який ще 1970 року перейшов на бік західних демократій і тривалий час жив і працював у Канаді та США під псевдонімом Томас Девід Шуман. Справжнє ім’я його було Юрій Безменов, і у своїх статтях, брошурах й інтерв’ю він розкрив питомі риси того, що нині зветься «гібридною війною», а глава КҐБ Юрій Андропов називав «остаточною боротьбою за розуми й серця людей».

«Суть підривної діяльності найкраще виражена у відомому марксистському гаслі (якщо замінити «пролетарів» на більш відповідне слово): «Корисні ідіоти всіх країн – єднайтеся!» Для досягнення бажаного ефекту, той, хто займається підривною діяльністю, повинен спочатку зробити ідіотів з нормальних людей, і затим розділити їх, перш ніж перетворити людей на гомогенізовану масу корисних й об’єднаних ідіотів. Танки і ракети можуть знадобитися, а можуть і не знадобитися на завершальній стадії», – писав Шуман-Безменов. Самі ж підривні дії він ділить на чотири стадії різної тривалості, які названі так: 1) деморалізація, 2) дестабілізація, 3) криза, 4) «нормалізація».

Сергій Грабовський вважає, що досить замінити в його розповідях слово «комунізм» на «російський імперіалізм» – й актуальність цього тексту стає самоочевидною для всіх, хто вміє мислити. Тож якби ті, хто сьогодні сидить нагорі, вчилися так, як треба, а український народ-виборець не дозволяв собою маніпулювати, то багато чого в Україні робилося б принципово інакше, переконаний дописувач.

Про те, чому Центр громадського здоров’я (ЦГС) «забракував» тест-системи для виявлення коронавірусу українського виробництва, розповідає газета «День». Видання інформує, що ПЛР-тести для виявлення COVID-19, розроблені українським підприємством «Укргентех», визнали не верифікованими, оскільки вони не відповідають заявленим параметрам. У ЦГЗ зазначають: провели перевірку цих тест-систем та виявили, що чутливість і специфічність тестів нижча від норми. А це – ключові показники, що дозволяють провести якісне тестування. Тому, якщо вірити цим даним, тести не можуть точно встановити, чи хвора людина на коронавірус.

Видання нагадує, що МОЗ України вже закупив в «Укргентеху» понад 600 000 тест-систем і вони вже розподілені між регіонами. Чи справді ці тест-системи неефективні, чому перевірку не здійснили до закупівлі та що тепер будуть робити з закупленими ПЛР-тестами? Про це йдеться в статі «Вердикт – за ВООЗ».

«Слуги народу» не порозумілися через паспорти». У статті під таким заголовком «Україна молода» інформує, що Верховна Рада відклала розгляд законопроєкту, який би дозволив подвійне громадянство в Україні. Видання нагадує, що проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо питань громадянства № 2590 подали до парламенту 13 грудня 2019 року як президентський із підписом глави Офісу президента Андрія Богдана.

На порядку денному 19 травня законопроєкт був одним із перших. Однак «через дискусії у фракції «Слуга народу» за цим законом, ухвалили рішення усунути з порядку сьогодні». Експерти видання вважають, що «у багатьох є великі застереження щодо того, що цей закон про подвійне громадянство дасть право на купівлю земель с/г призначення іноземцями після отримання українського громадянства».

«Адже процедура отримання українського громадянства цим законом спрощується й розширюється коло можливих осіб. Також багатьох турбує питання врегулювання права обіймати посади, як виборні, так і в держуправлінні особам з подвійним громадянством», – поінформували газетярів депутати зі «Слуги народу».

Виступили проти законопроєкту і найбільші діаспорні організації, які заявили, що він створює категорії «другосортних громадян» і позбавляє їх конституційного права участі у державно-політичному векторі країни.

Об’єднання територіальних громад, як основа децентралізації влади в Україні, призвело до певних позитивних змін у житті людей невеликих міст, сіл, селищ. Проте цей процес виявив і деякі негативні моменти, зазначає газета «Голос України». Зокрема, величезні суми грошей, які отримали об’єднані територіальні громади і які мали б йти на розвиток населених пунктів, подекуди витрачаються на непомірно високі заробітні плати керівників ОТГ. Детальніше про це йдеться в матеріалі «Об’єднання територій: кому плюси, а кому – мінуси».