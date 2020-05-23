Радіо Свобода Daily: Чому бойовики шукають Григорія Сінченка, якого полонили понад пів року тому?

У Донецьку зник полонений 29-річний чоловік

Російські гібридні сили оголосили в розшук жителя Донецька Григорія Сінченка, якого самі ж вдруге взяли у полон восени минулого року. За словами мами полоненого Тетяни Гуленко, з жовтня 2019-го бойовики угруповання «ДНР» незаконно утримували її сина в одному з ізоляторів тимчасового тримання (ІТТ) в Донецьку. Втім, ця інформація є неточною: бойовики не пускають до Григорія Сінченка адвоката та не підтверджують його у списках на обмін. Чому бойовики шукають молодого чоловіка, якого полонили понад пів року тому?

«Кримінальне провадження – самозахоплення»

У Дніпрі учасники бойових дій на сході України змушені в суді доводити своє право власності на земельні ділянки, виділені їм державою. Аби отримати цю землю у власність, кажуть бійці, на всі бюрократичні процедури витратили по три роки. Тепер, коли ділянки, здавалося б, стали їхніми, на них наклали арешт, а бійців мало не підозрюють у самозахопленні. Чому ситуація доведена до абсурду? Пояснення у матеріалі.

У МОЗ назвали області, які можуть послабити карантин

Міністерство охорони здоров’я оприлюднило список областей, які виконали умови, необхідні для послаблення карантину. За даними МОЗ, критерії переходу до другого етапу виходу з карантину виконали 13 українських регіонів із 25.

Це Вінницька, Житомирська, Запорізька, Івано-Франківська, Кіровоградська, Львівська, Одеська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Черкаська та Чернігівська області.

У Києві не виконаний один із трьох критеріїв – число нових хворих на 100 тисяч населення (15,6) перевищує рекомендований МОЗ поріг 12. Попри такі показники, столичний міський голова Віталій Кличко на брифінгу 22 травня попросив внести Київ до переліку регіонів, де можна послабити карантин.

Тести на COVID-19: держава замовила і тепер не купує?

В Інституті молекулярної біології Національної академії наук України ще в січні, як тільки з’явилися перші вістки з Китаю, зайнялися розробкою перших у країні ПЛР-тестів на визначення коронавірусної інфекції. Вчені створили їх буквально за кілька тижнів, а потім чекали першого інфікованого в Україні, щоб випробувати тест-систему. Про це просили МОЗ і РНБО, але тепер держава їх не закуповує. Чому лабораторії інституту практично простоюють, тоді як результатів тестування на COVID-19 деякі пацієнти змушені чекати тижнями?

Дизайн, розробки й винаходи, на які вплинув коронавірус

Коронавірусна пандемія вплинула чи не на кожну людину в світі, у декого життя кардинально змінилося, а дотримання безпечної дистанції стало обов’язковою умовою співіснування. Хтось розробляє винаходи, які б полегшили життя, а в когось виникли ідеї нових дизайнів власних виробів. Що вигадали в різних країнах світу, дивіться у фотогалереї.

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