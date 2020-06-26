Політики і правозахисники: криза через пандемію загрожує демократії

З ініціативи Міжнародного інституту демократії та сприяння виборам і Національного фонду демократії США більше 500 відомих політиків, громадських діячів, лауреатів Нобелівської премії і лідерів правозахисних організацій підписали відкритого листа, в якому попередили, що авторитарні режими можуть використовувати пандемію для зміцнення власної влади і придушення критики.

У листі мовиться, що навіть деякі демократично обрані правителі сьогодні концентрують у своїх руках надзвичайні повноваження, обмежуючи права людини і посилюючи державний нагляд. На думку авторів листа, пандемія викликала до життя політичну кризу, яка загрожує майбутньому ліберальної демократії.

Акцію підтримали близько 70 правозахисних та громадських організацій, серед яких Transparency International, Фонд Конрада Аденауера та World Movement for Democracy. Також лист підписали кілька сотень політичних і громадських діячів, зокрема 13 лауреатів Нобелівської премії і більше 60 колишніх глав держав і урядів.

«Придушення свободи слова, відправка в тюрму мирних незгодних і скасування виборів на невизначений термін – все це нічим не допоможе у захисті здоров’я», – мовиться у листі.

Підписанти зазначають, що пандемія не випадково почалася в Китаї, де придушують свободу слова і переслідують тих, хто намагався говорити про поширення вірусу.

«Викликана COVID-19 криза – це тривожний дзвінок, наполегливе попередження, що свободи, які ми цінуємо, під загрозою і ми не повинні приймати це як належне», – йдеться у листі.

Станом на ранок 26 червня коронавірусом інфіковано понад 9,6 мільйона людей, померли 489 312 людей, одужали 4,8 мільйона.