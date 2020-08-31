У Росії побили засудженого в «московській справі» Єгора Жукова, поліція порушила справу

Поліція в столиці Росії порушила кримінальну справу за фактом нападу на активіста Єгора Жукова, одного із засуджених у так званій «московській справі».

«Здійснюється комплекс слідчих дій та оперативних заходів, спрямованих на встановлення осіб та затримання зловмисників», – ідеться в повідомленні, оприлюдненому російською державною інформагенцією ТАСС.

Єгор Жуков написав заяву одразу після інциденту: двоє невідомих осіб напали на нього близько 22:00 біля його будинку. Вони нічого не говорили, били по голові, зникли на самокатах. Медики госпіталізували активіста з підозрою на черепно-мозкову травму.

Жуков переконаний, що нападники хотіли заподіяти тяжку шкоду його здоров’ю, про це йдеться в заяві в поліцію.

Соратники Жукова розповіли, що загрози активісту надходять упродовж останнього року. Близько місяця тому на нього також намагалися напасти біля під’їзду будинку після ефіру на радіостанції «Ехо Москви», але тоді Жукову вдалося втекти.