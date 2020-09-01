Бойовики здійснили два обстріли на Донбасі 31 серпня

В останній день літа російські гібридні сили двічі відкривали вогонь зі стрілецької зброї та гранатомета, повідомляє штаб ООС.

«Провокацію зі стрілецької зброї відзначено на ділянці фронту поблизу Водяного. Крім того, неприцільні постріли з підствольного гранатомета зафіксовано поблизу Авдіївки. Ці вогневі провокації противника не несли загрози нашим захисникам, тому українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували», – ідеться в ранковому зведенні.

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає, вказує штаб.

Підконтрольні Росії угруповання «ДНР» та «ЛНР» не повідомляли про бойові дії 31 серпня.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». З того часу українські військові не повідомляють про поранених та вбитих внаслідок бойових дій.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.