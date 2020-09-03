(Друкуємо мовою оригіналу)

Подход, как в бизнесе: знаем продукт, который производим, и потребителей, которым он предназначен. С таким подходом взялся за реформу школ проект «Образовательный марафон» – в нем поучаствовали 60 школ из Донецкой и Луганской областей, а дальше этим опытом хотят поделиться с другими регионами. О чем это, и что принесло на практике учебным заведениям?

Еще несколько лет назад это была краматорская средняя школа № 8. С прошлого года она называется экономико-гуманитарным лицеем № 8 имени Василия Стуса. Директор лицея Виктория Калинина говорит: стратегию развития лицея начали обсуждать год назад, а потом попали в грантовый проект, где их научили это делать профессионально.

Зачем учебному заведению вообще нужна стратегия? Директор лицея поясняет: раньше весь процесс замыкался на учителе и классно-урочной системе обучения. Только учитель знал, что и как правильно.

Учебник – это уже не интересно ни нашим детям, ни нам. Поэтому мы должны идти вперед

«Мы не знаем, что будет завтра. Поэтому мы обязаны обучаться. А только учебник – это уже не интересно ни нашим детям, ни нам. Поэтому мы должны идти вперед, читать, смотреть и учиться не только уже друг у друга, а и у наших детей», – делится Калинина.

Теперь в лицее говорят, что строят образовательное пространство на основе творчества и уважения к каждому ребенку.

Что по факту изменилось?

Создаются группы из детей, которые решают конфликты ненасильственным путем

В лицее будет работать «школа мира» для решения конфликтных ситуаций. «Создаются группы из детей, которые решают конфликты ненасильственным путем. Мы прослушали с детьми несколько онлайн-тренингов. И будем это создавать, будем над этим работать», – рассказывает Ирина Григорьева, заместитель директора лицея имени Стуса.

Учитель пишет то хорошее, что дети сделали на уроке, после уроков. Дети таким образом зарабатывают баллы. А еще в лицее придумали «дневники мотивации» для 5-х, 6-х и 7-х классов. «Учитель пишет то хорошее, что дети сделали на уроке, после уроков. Дети таким образом зарабатывают баллы. А родители на родительских собраниях решают: какая награда за сколько баллов. Например, если 200, то мы даем вам деньги на поездку», – делится новым опытом Ирина.

Учитель пишет то хорошее, что дети сделали на уроке, после уроков. Дети таким образом зарабатывают баллы

Также продолжит работу кружок робототехники. А для учеников 10-х классов психолог будет вести курс «Основ психологии семейной жизни» .

Во время участия в «Образовательном марафоне» ученики, как говорит Ирина Григорьева, выиграли еще несколько проектов: центр эмоциональной разгрузки, гончарная мастерская, комната психологической разгрузки, арттерапии и скрапбукинг. А учителя параллельно выиграли проект по организации STEAM-клуба (это современные технологии в образовании – ред.).

Когда ты приглашаешь людей помечтать, – они начинают мечтать абсолютно реалистично, они начинают что-то для этого делать

«Когда ты приглашаешь людей помечтать, они начинают мечтать абсолютно реалистично, они начинают что-то для этого делать. Поэтому я думаю, что «образовательный марафон» в выигрыше всех этих проектов сыграл свою роль», – уверена Григорьева.

В итоге лицей занял 3-е место среди 60 школ. В награду учебное заведение получит аппаратуру для дистанционного обучения и для записи видеоуроков: фотоаппарат, ноутбук и специальный микрофон.

Как работали над стратегией в лицее

В лицее имени Стуса сначала вместе с учителями, учениками и родителями сделали SWOT-анализ (определили сильные и слабые стороны, угрозы и возможности проекта, свои ожидания). Опрашивали, в том числе, о качестве обучения, общения и питания учеников. На эти же вопросы отвечали ученики и учителя.

Мы увидели, что изменений хотят абсолютно все: и дети, и родители, и мы

«Мы увидели, что изменений хотят абсолютно все: и дети, и родители, и мы. И мы увидели также очень много позитивных отзывов именно про атмосферу в школе. Все отмечали доброжелательность и стремление к переменам», – рассказывает Ирина Григорьева.

По ее словам, во время работы над стратегией лицея было две больших сессии в Киеве и одна сессия онлайн. Участникам марафона рассказывали о новых технологиях и давали задания, которые надо было выполнить к следующей сессии.

Сейчас стратегия развития лицея уже готова, но, уточняет Ирина Григорьева, ее надо еще утвердить на педсовете.

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«Большинство учителей увидели ребенка у себя в школе» – Денис Блощинский

«Образовательный марафон» – это проект, в котором поучаствовали 60 школ из Донецкой и Луганской областей. Его запустил благотворительный фонд «Фундація соціальних інновацій «З країни в Україну» при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).

Идея состоит в попытке перезагрузки школы

Денис Блощинский, руководитель фундации и автор идеи «Образовательного марафона», рассказывает: «Идея состоит в попытке перезагрузки школы. Мы хотим создать такие условия для команд школьных менеджеров, в которых они смогут пересмотреть свое отношение к тому, что они делают фундаментально, глобально», – говорит Денис Блощинский.

Чтобы это сделать, в команду отобрали трех людей: директора, замдиректора и учителя. Эту команду провели, как говорит Денис, через мощную систему методологии обучения. Она похожа на методологию европейских и американских бизнес-школ – базируется на глубоком осознании продукта, который производится, и назначения, зачем этот продукт производится.

По словам Блощинского, среди 20 школ, которые дошли до финала, не изменились всего одна-две.

В процессе работы над стратегией школы учителей пришлось «выталкивать» из привычной среды и привычных концепций. А сейчас, говорит Денис, авторы проекта гордятся тем, что большинство педагогов коренным образом переосмыслили свои подходы к обучению.

Большинство учителей увидели ребенка у себя в школе. Они поняли, на кого они работают

«Большинство учителей увидели ребенка у себя в школе. Они поняли, на кого они работают. Они поняли, что и ребенок даже, – это не их клиент. А что их клиент – это будущий украинец. И не просто украинец будущего, а гражданин. И это на самом деле коренным образом меняет все. Потому что до этого их клиентом был кто угодно: министерство образования, городская администрация, они думали, что работают на каких-то абстрактных школьников. Самые продвинутые думали, что они работают на родителей. И почти никто не думал о человеке, о процессе формирования человека с его достоинствами, с его мировоззрением», – говорит Денис Блощинский.

По его словам, на основе «Образовательного марафона» волонтеры разработают долгосрочную программу, которой планируют охватить 10-12 процентов школ Украины.

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