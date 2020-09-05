До шостої річниці підписання Мінського протоколу США закликали Росію вивести з України війська

Посольство США до шостої річниці підписання Мінського протоколу закликало Росію вивести з України озброєння та війська і повернути Україні повний контроль над її міжнародно визнаними кордонами. Про це йдеться у повідомленні посольства у фейсбуці.

«У шосту річницю підписання Мінського протоколу ми закликаємо Росію повністю виконати свої зобов’язання, вивести з України зброю та сили, які вона очолює, та повернути Україні повний контроль над її міжнародно визнаними кордонами», – йдеться в повідомленні.

Американські дипломати наголосили, що підтримка суверенітету та територіальної цілісності України з боку США залишається непорушною.

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5 вересня 2014 року у столиці Білорусі Мінську на зустрічі Тристоронньої контактної групи було підписано попередній протокол до угоди про припинення вогню на Донбасі. Документ підписали представники України, Росії та ОБСЄ.

20 вересня в Мінську за підсумками зустрічі Тристоронньої контактної групи було підписано меморандум із низки пунктів, зокрема про заборону на застосування всіх видів зброї та ведення наступальних дій, про обмін утримуваними особами, забезпечення гуманітарної допомоги, моніторинг режиму припинення вогню на кордоні тощо. Згідно з меморандумом, сторони зобов’язалися відвести свою важку військову техніку від лінії фронту на 15 кілометрів кожна, а уздовж всієї ділянки російсько-українського кордону мала працювати місія ОБСЄ.

Пізніше до цього меморандуму був підписаний додаток, який уточнював пункти меморандуму.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.