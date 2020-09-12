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Почему случился срыв перемирия на Донбассе? Нужно ли было Украине соглашаться на «испекцию» в Шумах? И есть ли шансы на восстановление у Славкурорта? Подробнее – в обзоре прессы от Радио Донбасс.Реалии

Тактическая ошибка, которая приведет к большим последствиям

Согласие на инспекцию позиций вооруженных сил Украины около поселка Шумы с участием представителей группировки «ДНР» – тактическая ошибка, которая приведет к большим политическим последствиям в стратегическом плане. Это утверждает военный эксперт Олег Жданов, пишет сайт «Апостроф».

По мнению эксперта, Украина как суверенное государство вообще не должна была обращать внимание на слова Пушилина, разве что попросить миссию ОБСЕ более тщательно промониторить те позиции в Шумах. И 7 сентября (когда боевики первый раз угрожали обстрелом), украинская сторона должна была просто находиться там вместе с ОБСЕ, и, если бы обстрел состоялся, представители мониторинговой миссии должны были – это зафиксировать и уже предъявлять претензии. И тут напрашивается вопрос, а кому предъявлять эти претензии?

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Жданов утверждает, что Владимиру Зеленскому, чтобы решить проблему конфликта на востоке Украины – нужно набраться политического мужества и ответить на один единственный вопрос – кто вторая сторона конфликта.

Что дальше?

Почему случился срыв перемирия на Донбассе? Наиболее логичное объяснение – от политического шантажа Украины на переговорах в ТКГ и в Нормандском формате Россия перешла к шантажу военному. Это утверждает политолог Владимир Фесенко.

Также, по его словам, есть второе возможное объяснение – это влияние на предвыборную кампанию в Украине. Устойчивое перемирие потенциально работало на политические интересы президента Зеленского и его партии. Срыв же перемирия должен помочь на местных выборах пророссийским партиям – ОПЗЖ и Партии Шария – в критике президента Зеленского и его партии, а заодно – в пропаганде «мира» на российских условиях.

Что дальше? По мнению Фесенко, наиболее вероятный сценарий – возвращение военной ситуации на Донбассе в привычное русло войны малой интенсивности. Но не исключено, что под давлением Запада, Россия может согласиться на возобновление перемирия на Донбассе. Другой вопрос — насколько оно окажется длительным и полноценным?

Пиар ЗЕ-власти перед местными выборами

Еженедельник «Деловая Столица» также пишет о том, что для президента Зеленского приоритетами сейчас являются продолжение перемирия и переговорный процесс. Оба – и перемирие, и переговоры – положены в основу пиара ЗЕ-власти перед местными выборами 25 октября. Поэтому Банковая будет изображать сохранение перемирия даже тогда, когда все будут видеть, что оно сорвано.

К тому же, как отмечает издание, Зеленский опасается поступить иначе, так как очень боится сорвать вторую компоненту своей предвыборной комбинации, то есть переговоры по Донбассу. Зеленский надеется, что еще до 25 октября удастся-таки провести в Берлине саммит лидеров «нормандской четверки». И ради сохранения этой перспективы он будет чутко прислушиваться к пожеланиям из Кремля.

Все это означает, что украинские воины на фронте фактически стали заложниками предвыборных политтехнологий Зеленского, отмечает издание.

Серьезная потеря для города и региона

8 сентября Лиман всколыхнула весть о пожаре в Свято-Петропавловской церкви. Это старинный деревянный храм, построенный еще в середине 19 века. Его разрушение огнем стало серьезной потерей для города и региона, пишет сайт «Свои.City».

Интернет-издание отмечает, что этот храм был уникальным сооружением. Его историю подробно исследовала жительница Лимана Людмила Клименко. По ее словам, с Петропавловской церкви фактически начался город Лиман. Тогда он назывался войсковая слободка Нижний Лиман.

По словам настоятеля храма протоиерея Владимира в управлении архитектуры и в архивах, конечно, сохранились чертежи аутентичного сооружения, однако церковь вряд будет отстраивать такой же храм. Скорее всего это уже будет современное здание.

Болевая точка Славянска

Славянский курорт – болевая точка Славянска. Вот уже несколько лет весь город следит за тем, как активно приходит в упадок некогда популярная в Украине и за границей здравница с уникальными природными ресурсами. Об этом пишет газета «Восточный вариант».

Издание отмечает, что санатории сейчас там закрыты и частично разграблены. Курорт имеет огромные долги по зарплате сотрудникам и за коммунальные услуги. Бывший главврач санатория «Юбилейный», а ныне депутат Славянского горсовета Алексей Яковленко видит будущее Славкурорта в полной его трансформации.

По его словам, «Укрпрофздравница», которой принадлежит курорт, сейчас полный банкрот. Всё близится к тому, что у нее изымут всю собственность. Это приведёт к тому, что у курорта в ближайшие полгода появится новый владелец. Скорее всего, это будет Областная администрация, и это, по мнению Яковленко, лучший вариант.

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