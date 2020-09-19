(Друкуємо мовою оригіналу)

О чем договорились советники лидеров стран «нормандской четверки» в Берлине? Почему заключенные из ОРДЛО хотят отбывать сроки в свободной Украине? И чему учат детей в школах Луганска? Подробнее – в обзоре прессы от Радио Донбасс.Реалии.​

А воз и ныне там…

Долгожданная встреча советников лидеров стран «нормандской четверки» в Берлине 11 сентября не только не привела к каким-либо прорывам, но и стала своеобразным разочарованием как для Киева, так и для Москвы. Это утверждает аналитик фонда «Демократические инициативы» Мария Золкина, пишет «Европейская правда».

Золкина отмечает, что продолжать режим тишины – по сути единственная договоренность, которой удалось достичь в Берлине.

Впрочем, и она не была подкреплена никакими дополнительными гарантиями, и следовательно – в любой момент может быть нарушена, как это уже делала российская сторона. Ведь, по словам аналитика, режим тишины для Москвы – исключительно политический инструмент для одновременного давления на Киев с требованиями начинать выполнение политических пунктов Минских договоренностей.

Подпишитесь на нашу пятничную рассылку «Неделя на Донбассе». Все важное о регионе коротко – всего в одном письме в неделю!

По словам Золкиной, хоть Киев официально и подтверждает приверженность Минским договоренностям, невозможность их выполнения в нынешнем виде уже становится все более очевидной даже для самых больших их адептов в окружении президента.

Не в дверь, так в окно

Главы группировок «ДНР» и «ЛНР» обиделись на то, что совместная с украинскими военными и ОБСЕ инспекция под Шумами в Донецкой области так и не состоялась и предложили сделать совместное инспектирование системным. Правда, на этот раз, и взаимным. Об этом пишет представитель Донецкой области на переговорах трехсторонней контактной группы Сергей Гармаш в колонке на сайте «Остров».

По его словам, украинская сторона логично ответила отказом. Во-первых, в Минском комплексе мер четко обозначено, что «верификацию режима прекращения огня и отвода тяжелого вооружения» проводит миссия ОБСЕ и там нет ни слова о совместных инспекциях. Во-вторых, проведение каких-то дополнительных инспекций было бы равносильно выражению недоверия ОБСЕ, а украинская сторона ей, пока, доверяет.

То есть, переговорщики от Украины в очередной раз засвидетельствовали свою приверженность Минскому комплексу мер и уважение посреднику на переговорах Украины и России – миссии ОБСЕ.

Ситуация крайне обострилась

Тысячи заключенных в тюрьмах ОРДО ежедневно ведут кропотливую войну за передачу их на подконтрольную Украине территорию. Условия содержания заключенных там по сравнению с украинскими временами довольно существенно изменились в худшую сторону. Заключенные жалуются на снизившиеся стандарты питания, медицинской помощи и ужесточение режима. Кроме того, практически не стало работы. Об этом пишет российское интернет-издание «Спектр».

Как пишет сайт, в Украине существует целая сеть правозащитных фондов для поддержки заключенных, часто созданных бывшими заключенными. В ОРДО с этим по понятным причинам гораздо сложнее.

Кроме того, людей, осужденных в Донецке и Макеевке, отправляли сидеть срок в Сумы и Чернигов и наоборот. Поэтому в колониях ОРДО оказалось много людей, родственники которых живут по другую сторону линии соприкосновения. Ситуация крайне обострилась после начала пандемии – линия разграничения закрылась, передавать передачи в места лишения свободы стало невозможно.

Кто мы и откуда?

За спиной две недели школы в режиме коронавирусной инфекции. А еще это первый год без украинского языка в школьных программах. Об этом пишет блогер из Луганска Анна Восточная для сайта «Украинская правда».

По словам блогера, из нового – нехватка школьных учебников, поставляемых с российской гуманитаркой. «Хотите, покупайте», – предлагает учитель. Восточная отмечает, что за родительский счёт приобретаются все рабочие печатные тетради к российским учебникам и учебники английского под требования конкретной школы.

Далее в российских учебниках по окружающему миру масса провокационных вопросов о том, «в какой стране мы живем». И на этот вопрос теряются отвечать и дети, и их родители. Как отмечает блогер, при пересечении границы с Россией практически все обладатели «паспортов «ЛНР» теряются, что писать в графе гражданства. Российские пограничники брезгливо поясняют: «пишите гражданство Украины».

А еще откровенный треш – учебники украинского, как и книги украинских классиков, в тоннах макулатуры, в сборе которой регулярно состязаются школы.

Не все так просто

В Часов Яре на Донетчине планируют сократить сотрудников местного Дворца культуры. Огнеупорный комбинат, который является собственником, сообщил о решении накануне нового учебного года. Говорят, содержать здание и штат им не по карману. В год на это уходит два миллиона гривен. Об этом пишет сайт «Свои.City».​

Интернет-издание отмечает, что многие сотрудники ДК проработали здесь по 20 лет. Если штат сократят, прекратит работу 7 секций для детей.

По данным сайта, проблема с финансированием ДК возникла не вчера, а существовала годами. Решением могло бы стать принятие здания в коммунальную собственность Часовоярским горсоветом. Но не все так просто. Собственник не готов отдать ДК. А вариант с арендой горсовет считает невыгодным.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Донбас.Реалії працює по обидва боки лінії розмежування. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите)