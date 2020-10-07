Футбол: Шовковський отримав номер 12 перед матчем із Францією

Контрольний матч Франція – Україна 7 жовтня відбудеться. Це остаточно стало відомо після того, як негативні тести на наявність коронавірусу отримали 20 викликаних на збір футболістів, а також тренер воротарів Олександр Шовковський, який за наявності єдиного здорового голкіпера Георгія Бущана змушений був знову одягнути рукавички.

Як повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу, Шовковський, який завершив кар’єру гравця в листопаді 2016 року, отримав ігровий номер 12. 45-річний тренер вийде на поле, якщо неготовим до гри виявиться його 26-річний підопічний Бущан. Сам Шовковський сподівається, що всю гру спостерігатиме з лави запасних.

Поєдинок Франція – Україна розпочнеться о 22:10 за київським часом, у прямому ефірі його покажуть телеканали «Україна» та «Футбол-1».