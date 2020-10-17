(Друкуємо мовою оригіналу)

Почему не стоит рассчитывать на быстрое завершение войны на Донбассе? Для чего Россия сняла санкции с некоторых украинских предприятий? И зачем незаконные вооруженные формирования поджигают лесостепную часть Донбасса? Подробнее – в обзоре прессы от Радио Донбасс.Реалии.​

Мира пока не будет

Желание президента Украины Владимира Зеленского положить конец русско-украинской войне достойно похвалы. Однако, события последних полутора лет показали, что Москва не намерена отвечать взаимностью на компромиссы Украины. Об этом пишет аналитический центр «Atlantic Council».

Автор статьи Тарас Кузьо отмечает, что, если Кремль позволит Киеву восстановить контроль над оккупированными регионами, это обнажит ложь российской пропаганды о «гражданской войне» в Украине и поднимет ряд неудобных вопросов относительно роли России в конфликте. К тому же президенту Путину придется как-то оправдывать свою войну против Украины.

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Следовательно, пока Путин правит в России, быстрого продвижения к миру скорее всего не будет, утверждает эксперт.

Долгий путь домой

Около полусотни человек не смогли пересечь линию разграничения в Станице Луганской, потому что пункт пропуска не работает с 15 октября. Об этом пишут «Новости Донбасса».

Интернет-издание напоминает, что работа КПВВ была приостановлена по решению командующего ООС до 31 октября. Украинская сторона объясняет такое решение всплеском заболеваемости COVID-19 на неподконтрольной территории. Информация о том, что КПВВ закроется, появилась 13 октября.

Однако несмотря на это, многие люди не знали о том, что не смогут попасть домой. Пенсионерка Татьяна говорит, что только в поезде узнала о том, что пункт закрывают. При этом местная власть в Станице не планирует обеспечивать жильем людей, не попавших на оккупированную территорию. Причиной назвали то, что населенный пункт теперь находится в оранжевой зоне.

Тайна, покрытая мраком?

Решение президента России снять санкции с нескольких украинских предприятий связано с желанием президента Украины создать зону свободной торговли на Донбассе, все это – результат тайных договоренностей между Путиным и Зеленским. Это утверждает военный эксперт Олег Жданов, пишет сайт «Главред».

По мнению эксперта, неслучайно российская власть приняла решение о снятии санкций под выборы в Украине. Это делается для того, чтобы улучшить имидж и поднять рейтинг партии «Слуга народа» и самого президента Зеленского.

Кроме того, по словам Жданова, неизвестно, чья будет юрисдикция в этой зоне свободной торговли, кто ее будет держать на балансе, и какие полномочия будет иметь эта зона свободной торговли как административная единица в составе Украины. А тут опять-таки возникает вопрос «особого статуса» Донбасса.

Донбасс в огне

Российские гибридные силы ежегодно тем или иным способом поджигают лесостепную части Донбасса. Расчет прост: огонь доходит до минного поля, происходят неконтролируемые взрывы, которые разносят огонь в населенные пункты. Об этом пишет сайт «Depo.ua».

К тому же, как отмечает издание, в конце лета и осенью на Донбассе преобладают ветры с восточного направления, и оккупанты этим пользуются. Это делается для того, чтобы давить на местное население с целью поссорить его с ВСУ. Также на повестке дня стоит и другой вопрос – местные выборы.

«Плановая программа по разорению Донбасса»

На улицах Донецка все чаще можно услышать слова сожаления дончан о том, что их город умирает. Даже те, кто верил в его запас прочности, уже похоронили свои иллюзии. Ведь только глупец не видит, что идёт плановая программа по его разорению. Об этом пишет блогер из Донецка Люся Молчанова для сайта «Остров».

По словам блогера, массовое закрытие шахт в первые годы так называемого обретения «свободы» от Украины было первым звоночком. Потом оказалось, что и труд горняков ничего не стоит. А после уничтожения угледобывающей отрасли взялись за металлургию. И разумеется, «во всем виновата Украина».

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