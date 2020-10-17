Дворові «пространства» та «освідченні» люди – передвиборча реклама «Слуги народу» рясніє помилками

Українці помітили багато помилок на агітаційних білбордах кандидатів від партії «Слуга народу» на місцевих виборах: пропуск розділових знаків і пробілів, використання російських слів замість українських, низка граматичних помилок.

Наприклад, на білбордах Тетяни Руденької, кандидатки в депутати до Житомирської міської ради, українці виявили аж дві граматичні помилки в одному слові. «Освідченні люди – успішний Житомир», – написано на рекламному щиті. Але коли йдеться про людей з освітою, то слід писати «освічені» .

Інтернет-користувачі, жартома, пропонують одразу призначити Руденьку міністром освіти.

Ще один житомирський кандидат-слуга Сергій Іванкевич забув поставити пробіл між прийменником та прикметником.

Інтернет користувачі жартують, мовляв Житомир очолять «освідченні тапрофесійні»

Кандидат від «Слуги народу» до Київради Максим Глухов також розвеселив українців. На білборді кандидата замість гасла «Приберемо затор на Наумова!» написано «Прибиремо пробку на Наумова!». Через це деякі дописувачі назвали Глухова «прибИруном».

Журналістка Мар'яна П'єцух у коментарі під світлиною Глухова у фейсбуці запитала, чи це його білборд, чи це фотошоп, на що Глухов відповів, що «це не важливо».

Низці інтернет-користувачів така відповідь нагадала вислів Володимира Зеленського «какая разница».

Кандидатка в депутати Київради Наталія Пряженкова, однією з проблем Шевченківського району столиці називає «занедбані дворові «пространства». Очевидно, Пряженкова мала на увазі простір між будинками.

Кандидатка в депутати Печерського району столиці Ганна Іщенко, обіцяє «підвищити екологію Києва». Принаймні, такі слова з’явилися на її передвиборчій рекламі. Варто зазначити, що екологія, як наука, не «піднімається» і не «підвищується».

Чи не найбільше помилок інтернет-користувчі нарахували на передвиборчому плакаті Каріни Єнокян. Вона балотується від «Слуги народу» до міської ради Кременчука.

Журналістка та телеведуча Тетяна Шустрова звертає увагу на те, що дописи Каріни Єнокян у фейсбуці також містять багато помилок, у тому числі і граматичних. Схоже, що свої рекламні буклети Єнокян писала сама і не давала на перевірку фахівцям.

На початку серпня, коли передвиборча кампанія лише розпочиналася, «слуги народу» розмістили декілька рекламних бордів на Закарпатті. Місцевий журналіст Віталій Глагола звернув увагу, що у складнопідрядному реченні бракує коми. Журналіст присоромив нардепів у фейсбуці.

Наступного дня «слуги» почали працювати над помилками. Глагола опублікував відео, де видно, як на кожному борді, працівники доклеювали коми вручну.

Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня. Радіо Свобода буде висвітлювати перебіг місцевих виборів: плануються прямі включення журналістів з великих українських міст та дискусії з експертами в студії. Спостерігати за живою трансляцією можна буде на каналі Радіо Свобода.

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