Позов проти Google: чи стала компанія інтернет-монополістом?

Позов Міністерства юстиції США проти Google звинувачує компанію у порушенні антимонопольного законодавства. Справа є найбільш серйозною спробою уряду захистити конкуренцію з часів іншої справи проти компанії Microsoft понад 20 років тому. У позові стверджується, що Google зловживав своїм домінуванням в інтернет-пошуку та рекламі, щоб стримувати конкуренцію та завдати шкоди споживачам.

Ось п’ять речей, які слід знати про судовий процес та про те, чим може закінчитися ця ситуація.

Уряд каже, що Google – монополіст

Після багатьох років затягування уряд США зрештою офіційно назвав компанію Google незаконним монополістом.

Просто бути монополістом насправді не є чимось незаконним. І це було добре для Google, оскільки компанія домінує над близько 90% ринку інтернет-пошуку. Але зловживання монополією може легко привести компанію на поріг проблем.

Міністерство юстиції назвало Google «монопольним воротарем інтернету», який використовував «антиконкурентну тактику», щоб підтримувати та поширювати монополії як у самому пошуковику, так і в пошуковій рекламі. У позові стверджується, що Google придушував конкуренцію та інновації з боку менших конкурентів та завдав шкоди споживачам, зменшивши якість та різноманітність варіантів пошуку, а також, що компанія використовує свої монопольні гроші, щоб зафіксувати своє вигідне становище на смартфонах та браузерах.

Що каже Google

Не дивно, що Google бачить ситуацію зовсім по-іншому. Компанія стверджує, що її послуги є корисними та вигідними для споживачів, що вони стикаються з великою конкуренцією, і що вони випустили інновації, які допомагають людям управляти своїм життям.

Ба більше, ці послуги є безкоштовними для споживачів, принаймні в грошовому сенсі. Що Google не часто нагадує своїм користувачам, це те, що компанія отримує велику компенсацію за всі пошукові оголошення, які вона запускає від імені зовнішніх рекламодавців, і які вона націлено поширює, використовуючи особисту інформацію, яку їй передають користувачі, які часто навіть не знають про це, коли користуються її «безкоштовними» послугами.

Google також наголошує, що її послуги знижують вартість смартфонів, і що її вигідні ексклюзивні пропозиції зробити пошук Google автоматично влаштованим у більшість телефонів не заважають користувачам переходити на пошукові системи компаній-конкурентів.

Чи має місце політика?

Позов Міністерства юстиції викликає питання щодо того, чи не пов’язаний цей крок якимось чином з політикою. Перш за все, є той факт, що позов було подано рівно за два тижні до дня виборів – це час, коли більшість адміністрацій, як правило, намагаються уникати необережних кроків через страх, що це розглядатиметься як спроба якось вплинути на вибори.

Міністерство також зробило це спільно з лише 11 штатами, які мають генеральних прокурорів-республіканців, незважаючи на те, що всі 50 штатів розпочали розслідування щодо Google приблизно рік тому.

Генеральні прокурори Нью-Йорка, Колорадо, Айови, Небраски, Північної Кароліни, Теннессі та Юти опублікували заяву в понеділок, в якій йшлося, що вони не завершили розслідування щодо Google і хочуть об'єднати свою справу з Міністерством юстиції, якщо там вирішать подати заяву.

Google нагадує справу Microsoft

Справа проти Google сильно нагадує іншу справу 22-річної давнини, яку уряд завів проти компанії Microsoft. Але часи Google, коли це ще був молодий стартап, який прагнув «не робити зла», вже давно позаду.

Тоді Google вважала себе аутсайдером, який бореться з технологічним «хуліганом». Справа Міністерства юстиції щодо Google сьогодні обертається навколо того, як компанія об'єднує продукти навколо свого домінуючого становища в інтернет-пошуку. Це нагадує справу 1998 року проти Microsoft, яка розгорнулася навколо «об'єднання» інших продуктів навколо Windows.

У позові, що був поданий у вівторок, зазначається, що тоді компанія Google заявляла, що практика Microsoft була неконкурентоспроможною, «і все ж зараз Google використовує таку саму тактику, щоб підтримувати власні монополії».

Google відреагував на позов. «Це вже не 1990-ті роки, коли змінити послуги було повільною і складною справою, і часто вимагало купувати та встановлювати програмне забезпечення на компакт-диску»,– зазначила компанія. «Сьогодні ви можете легко завантажити вибрані вами програми або змінити налаштування за замовчуванням за лічені секунди».

Що далі

До кінця цього року Google володітиме понад 29% ринку цифрової реклами в США, а Facebook – 24%. Одразу після них йде Amazon, повідомляє дослідницька фірма eMarketer. Але це все –цифрова реклама. Лише у пошуковій рекламі Google на сьогоднішній день утримує майже три чверті ринку.

Це, стверджує Міністерство юстиції, несправедливо «відключає» будь-яких потенційних конкурентів і може залишити самих рекламодавців із поганими послугами та лише кількома альтернативами.

Позов висуває звинувачення у тому, що така «виключна» поведінка Google придушує конкуренцію у пошуковій рекламі, тим самим завдаючи шкоди рекламодавцям. Придушуючи конкуренцію, Google має більше можливостей керувати «динамікою аукціонів рекламних запасів» – тобто це те, скільки рекламодавці платять за їхню рекламу, – таким чином, щоб компанія могла стягувати з рекламодавців більше, ніж могла б на конкурентному ринку, йдеться у позові.

Крім того позов стверджує, що Google також може пропонувати компаніям неякісні рекламні послуги, якщо захоче. Наприклад, обмежуючи інформацію, яку вона їм надає під час власних маркетингових кампаній. Хто може зупинити це без життєздатної конкуренції?