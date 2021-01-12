День політв'язня. 49 років тому СРСР вчинив «генеральний погром» українського шістдесятництва

День українського політв'язня відзначають в Україні щороку 12 січня на честь осіб, які були заарештовані через політичні переконання.

49 років тому – 12 січня 1972 року – розпочався «генеральний погром» українського шістдесятництва. Тоді радянською владою одночасно було заарештовано більшість відомих представників українського національно-демократичного руху.

Українська гельсінська спілка з прав людини називає цю подію найбільш репресивною акцією проти українських дисидентів.

Протягом двох днів у Києві і Львові були заарештовані всі відомі українські дисиденти:

Згодом був арештований Ігор Калинець. Невдовзі хвиля репресій прокотилася всією Україною, арешти пройшли в Галичині, Одесі, Харкові, Черкасах, Умані. Всього було заарештовано близько сотні осіб, а ще обшуки, допити, звільнення з роботи, переслідування.

Майже всі заарештовані були засуджені за одіозною статтею карного кодексу СРСР «антирадянська агітація та пропаганда» і відправлені відбувати свої терміни у табори Мордовії та Пермської області Росії.

Саме в неволі, у таборах, з ініціативи В’ячеслава Чорновола від 1975 року почав відзначатися День українського політв’язня – голодуваннями і протестами.