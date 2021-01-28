Зеленський продовжив безвізовий режим для громадян Британії до 30 січня 2022 року

Президент України Володимир Зеленський своїм указом продовжив безвізовий режим для громадян Великої Британії до 30 січня 2022 року.

Скористатися безвізовим режимом зможуть іноземні громадяни, якщо строк їхнього перебування в Україні не перевищує 90 днів протягом 180 днів.

Україна вперше запровадила безвізовий режим для британців 31 січня 2020 року у зв’язку з виходом Великої Британії з Європейського союзу. Указ втрачав чинності 30 січня 2021 року.

Водночас Британія не скасовувала візи для громадян України.