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22 березня 2021, Київ 14:59
Новини | Міжнародні

Новий парламент Косова обрав спікера

Перша сесія нового парламенту Косова, Приштина, 22 березня 2021 року

У столиці Косова Приштині відбулася перша сесія парламенту країни, обраного 14 лютого, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Спікером обраний Ґляук Конфуца від лівонаціоналістичної партії «Самовизначення» (Vetevendosje), котра здобула 58 зі 120 депутатських місць.

Конфуца одночасно став виконувачем обовʼязків президента Косова. Нового главу держави, згідно з конституцією, парламент має обрати до 4 квітня. Для обрання президента необхідно набрати дві третини депутатських голосів.

Лідер «Самовизначення» Альбін Курті заявив, що в майбутньому уряді не буде представників інших албанських партій, оскільки «всі вони належали до колишніх корумпованих режимів». Отож, у владі ймовірно будуть представники нацменшин, котрі мають 20 депутатів – 10 сербської й 10 інших національностей. Курті висловив упевненість, що майбутній уряд здобуде необхідну кількість, тобто щонайменше 61 голос.

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