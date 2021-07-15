Просимо в Туреччини дозвіл відвідати затриманих в порту Іскендерун українських моряків – МЗС

Департамент консульської служби МЗС України та посольство України в Туреччині тримають на контролі справу про затриманих в порту Іскендерун українців, капітана та трьох членів екіпажу судна MSC CAPUCINE R під прапором Ліберії. Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

«Посольство України в Туреччині надає затриманим консульську допомогу. Наші громадяни забезпечені адвокатом та перекладачем, консули підтримують зв’язок із їхніми рідними. Українська дипустанова звернулася до турецької сторони із запитом на отримання доступу до матеріалів слідства та відвідання українських моряків», – повідомили у відомстві.

Решта членів екіпажу наразі перебуває на борту судна. Вони беруть участь у розслідуванні як свідки, інформує Ніколенко.

10 липня турецькі правоохоронці затримали в порту Іскендерун судно MSC CAPUCINE R під прапором Ліберії. Екіпаж складається із 24 українців та одного іноземця. Наступного дня прокуратура Іскендерун заарештувала капітана судна та трьох його помічників, усі вони є громадянами України. Їм висунуто обвинувачення в контрабанді наркотиків, інформує МЗС.