30 липня – що очікувати в цей день і що було в історії

Які події очікуються?
- Відзначають Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми.
- Виповнюється 510 років від дня народження Джорджо Вазарі, італійського архітектора, живописця, теоретика та історика мистецтва.
- Рада національної безпеки і оборони України проведе виїзне засідання в Донецькій області.
Цей день в історії
- 1863 року в Російській імперії вийшов циркуляр міністра внутрішніх справ Петра Валуєва про обмеження друку книжок і заборону викладання у школах українською мовою (Валуєвський указ).
- 1945 року японський підводний човен потопив американський крейсер «Індіанополіс», який доставив компоненти атомної бомби на американську базу на острові Тініан. Загинули 883 члени екіпажу.
- 1974 року Верховний суд США зобов'язав президента Річарда Ніксона надати спеціальному прокуророві Леону Яворському магнітофонні записи розмов у Білому домі в рамках розслідування Вотергейтського скандалу. У той же день юридичний комітет Конгресу розпочав процедуру імпічменту.
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