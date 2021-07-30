Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Суспільство

30 липня – що очікувати в цей день і що було в історії

1863 року в Російській імперії вийшов циркуляр міністра внутрішніх справ Петра Валуєва про обмеження друку книжок і заборону викладання у школах українською мовою (Валуєвський указ)

Які події очікуються?

  • Відзначають Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми.
  • Виповнюється 510 років від дня народження Джорджо Вазарі, італійського архітектора, живописця, теоретика та історика мистецтва.
  • Рада національної безпеки і оборони України проведе виїзне засідання в Донецькій області.

Цей день в історії

  • 1863 року в Російській імперії вийшов циркуляр міністра внутрішніх справ Петра Валуєва про обмеження друку книжок і заборону викладання у школах українською мовою (Валуєвський указ).
  • 1945 року японський підводний човен потопив американський крейсер «Індіанополіс», який доставив компоненти атомної бомби на американську базу на острові Тініан. Загинули 883 члени екіпажу.
  • 1974 року Верховний суд США зобов'язав президента Річарда Ніксона надати спеціальному прокуророві Леону Яворському магнітофонні записи розмов у Білому домі в рамках розслідування Вотергейтського скандалу. У той же день юридичний комітет Конгресу розпочав процедуру імпічменту.
Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

﻿

Загрузка...

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG