Может ли афганская ситуация повториться с Украиной, которая делает ставку на сотрудничество с Вашингтоном в войне с Россией? После решения Джо Байдена вывести войска из Афганистана к годовщине террористических атак 11-го сентября, неожиданно для всего мира исламистское движение «Талибан» уже 15-го августа захватило его столицу Кабул и объявило об установлении контроля над всей страной. Афганская армия бежала, даже не сопротивляясь, так и не дождавшись обещанной американцами поддержки с воздуха. Американские войска и чиновники начали в спешке покидать столицу, оставляя режиму исламистов тысячи афганцев, которые сотрудничали с ними. Джо Байден заявил, что американские войска не могут и не должны гибнуть на войне, которую афганские силы не желают вести ради самих себя, поэтому их вывод – правильное решение.

Стоит ли Украине доверять США после этого?

Операция завалена. Так уходить из страны – нельзя

Александр Потехин, американист, доктор исторических наук: Нужно ли США было уходить? Думаю, что да. Ситуация бесперспективная. Нужно ли было так уходить, как они уходили? Вывод из Вьетнама – это была трагедия, и сходство в том, что американское общество хотело выведения войск из Вьетнама, и так же оно хотело прекращения участия в операции в Афганистане. Но, извините меня, операция не была спланирована должным образом ни там, ни здесь! Это трагедия значительного числа людей. Не только тех, кто сотрудничал с западными посольствами и армией, но и просвещенного афганского класса, которому, несмотря на все успокоительные заявления, места в новом афганском обществе не будет. Операция завалена. Так уходить из страны – нельзя. Это должна быть спланированная операция с выяснением количества людей, которых необходимо вывезти, чтобы спасти им жизнь. Нужно прикрыть важные точки и выводить войска, только когда эвакуация будет завершена.

Не было политической конструкции, которой можно было бы полноценно передать власть, чтобы сказать, что это история успеха

Сергей Данилов, заместитель директора Центра ближневосточных исследований: Выйти значительно сложнее, чем зайти – это известная проблема: нужно продемонстрировать что-то: вот точка, вот наши успехи, ради которых мы пришли. А здесь точка не ставилась. Не было видно политической конструкции, которой можно было бы полноценно передать власть, чтобы сказать, что это история успеха.

В ближайшей перспективе нам ничего такого не угрожает

Алексей Кафтан, эксперт по международным вопросам: В ближайшей перспективе нам ничего такого не угрожает. Для нас урок первый: учитывая то, что происходило с финансированием и распределением финансовых потоков в Афганистане, Украине нужно крайне серьезно относиться к претензиям к реформированию государственного аппарата: коррупцию американы считают осень серьезным вызовом безопасности. С 2009 по 2019 года, по американским данным, на коррупцию в Афганистане ушло около 19 миллиардов долларов, а на поддержку всего лишь вдвое большая сумма, 36 миллиардов. Если они говорят, что нам нужны реформы, значит они нам действительно нужны! Урок второй: спасение утопающих – дело рук самих утопающих: если вы не готовы сражаться за свою свободу, никто за вас воевать не будет. Что касается других уроков: у союзников могут меняться внешнеполитические приоритеты. И складывать все яйца в одну корзинку, безусловно, не стоит. И нужно стать союзникам интересным, нельзя все время требовать от союзников, говоря «вы нам должны» – собственно, этим занималось уже ныне беглое афганское руководство.

Насколько оправданы упреки в адрес афганского народа?

Можно ли считать этих людей виновными? Частично – да

Сергей Данилов, заместитель директора Центра ближневосточных исследований: Ашраф Гани (бежал из страны при наступлении талибов – ред.)– очень слабый президент, это была провальная идея с самого начала – продвигать его в президенты. В этой истории за 20 лет слишком много политических ошибок со стороны отдельных американских бюрократов. 2/3 афганцев проживают в сельской местности, уровень неграмотности достаточно высокий, в отдельных местностях – почти тотальный. Часть этих селян и их проводников живут представлениями 8-10-го века, только с добавлением автомобилей и автоматического оружия. Конечно, они не были готовы к тому предложению, которое прозвучало 20 дет назад. Можно ли считать этих людей виновными? Частично – да. Но, например, в Кабуле появился класс, который увидел свои выгоды в открытости, в совсем другой организации жизни. Сейчас они больше всех пострадают. А в племенной структуре очень сложно проводить модернизацию: ты живешь в радиусе 15-ти километров, у тебя не существует никакого Афганистана, у тебя есть вождь племени и глава клана. И нельзя сбрасывать со счетов коррупцию и бешеную наркоторговлю.

Нельзя снимать ответственность с афганской регулярной армии

Александр Мусиенко, военный эксперт: Нельзя снимать ответственность с афганской регулярной армии, многие подразделения которой сдавались без боя. Непосредственно правительство афганское виновно в том, что произошло, и президент, который бежал. В этом нет вины США.

А что будет теперь делать Россия?

Москва признает «Талибан» «террористической организацией», но одновременно ведет переговоры с талибами. Делегацию лидеров этого движения в 2019 -м принимал глава МИД РФ Сергей Лавров. Месяц назад с талибами встречался в Москве спецпредставитель президента​ по Афганистану Замир Кабулов. Глава делегации талибов​ Шахабуддин Делавэр обещал, что «Талибан» не будет нарушать границы государств Центральной Азии.

Думаю, Россия использует это только с пропагандистской целью – посмотрите, во что превратили Афганистан американцы

Александр Мусиенко, военный эксперт: Безусловно, для России это головная боль. Действительно, представители России встречались с «Талибаном». Думаю, стоял вопрос не только о безопасности, но и о том, каким образом будет осуществляться дальнейший наркотрафик с этих территорий. В Россию из Афганистана идет львиная доля наркотических веществ. Прогнозировать действия «Талибана» очень сложно. Они могут претендовать на движение экспансионистского характера. Будет конкуренция и за проект Халифата: с одной стороны, ИГИЛ, с другой, талибы. И Россия должна будет каким-то образом гарантировать безопасность своим союзникам по ОДКБ. Смоделируем ситуацию: входит в Таджикистан в горах вооруженный отряд талибов: какие действия российских вооруженных сил? Они выведут свои военные базы, чтобы противостоять талибам? Самая большая военная база вне России находится в Таджикистане. Неделю-две назад Россия начала переброску ударных и транспортных вертолетов именно на эту базу. Почему вы усиливаете свой контингент, если вы заявляете, что все хорошо? Думаю, Россия использует это только с пропагандистской целью: задача – очернить США, говорить: посмотрите, во что превратили Афганистан американцы.

Для России непосредственной угрозы, военной или террористической, они нести не будут,

Илия Куса, эксперт по международной политике Украинского института будущего: Думаю, для России непосредственной угрозы, военной или террористической, они нести не будут, потому что Россия с 2014 года развивает контакты с руководством «Талибана», и судя по последним переговорам, достаточно успешно. Другим странам, мне кажется, тоже талибский Афганистан не будет угрожать, так как «Талибан» – это национальное движение, и у них никогда не было претензий к другим государствам. Другое дело, что пример «Талибана» может вдохновить другие исламские экстремистские группировки в подполье в России, Таджикистане, Узбекистане. Это косвенное влияние.

Что сейчас происходит в Афганистане:

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