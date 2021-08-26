26 серпня 2021 року – що очікувати в цей день і що було в історії?

Які події очікуються?
- У Львові відкриється 5-й міжнародний фестиваль класичної музики LvivMozArt, присвячений 230-річчю від дня народження Франца Ксавера Моцарта – композитора, піаніста та диригента, життя якого було тісно пов’язане зі Львовом.
- 26 серпня розпочне роботу Львівський Медіа форум.
- На паралімпіаді в Токіо українські спортсмени візьмуть участь у змаганнях з фехтування, плавання, велосипедного спорту і пауерліфтінгу.
Цей день в історії
- 1728 року данський мореплавець на російській службі Вітус Берінг відкрив протоку між Азією та Америкою, яка згодом отримала назву Берінгова.
- 1789 року у Франції прийняли Декларацію прав людини і громадянина – історичний документ, який вплинув на розвиток ліберальної демократії в усьому світі.
- 1957 року СРСР провів випробування міжконтинентальної балістичної ракети.
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