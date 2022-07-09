Чи може Залужний бути конкурентом Зеленському? І чи є ним насправді?

«Залізний генерал», «історична постать», одна із найвпливовіших персон 2022 року. Усе це – про головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Завдяки успішному керівництву обороною України під час широкомасштабної агресії Росії він зміг завоювати прихильність багатьох українців і схвальні відгуки на Заході.

Водночас є й інша сторона медалі: через значний авторитет та нинішню впливовість Залужного у публічному просторі почали з'являтись теорії про існування «політичної конкуренції» між ним та Володимиром Зеленським. Мовляв, президент бачить у генералі свого суперника.

Чи обґрунтовані такі припущення?

Чи може бути генерал Залужний конкурентом президенту Зеленському? І чи є ним насправді?

Хто і чому говорить про суперництво між Залужним і Зеленським?

Перші припущення про зародження «політичної конкуренції» між президентом та головнокомандувачем ЗСУ з'явились навесні цього року.

«Декого на Банковій починає хвилювати, що українці персоналізують героїчний опір своєї армії в особі головнокомандувача генерала Валерія Залужного. Він, до речі, нещодавно створив благодійний фонд. За даними УП, в керівництві Офісу президента це одразу сприйняли як потенційну загрозу. Частина найближчого оточення Зеленського боїться, що фонд Залужного може перерости у політичний проєкт», – зазначали журналісти «Української правди» та додавали, що одним із тих, хто «уважно стежить за потенціалом головнокомандувача ЗСУ», є Андрій Єрмак.

На початку липня розмови про те, що Зеленський може розглядати головнокомандувача ЗСУ як потенційного конкурента почали звучати з новою силою. Підставою для цього стала історія навколо обмеження права військовозобов’язаних залишати місце проживання без дозволу військкомату.

Після негативної реакції суспільства та спроб Генштабу і самого генерала Залужного пояснити резонансну ситуацію, президент Зеленський випустив відеозвернення, в якому, серед іншого, попросив Генштаб «надалі не ухвалювати без нього подібних рішень».

Дехто побачив у цих словах камінь, кинутий конкретно у бік Валерія Залужного і припустив, що така публічна критика головнокомандувача ЗСУ є нічим іншим, як наслідком того, що президент може бачити у ньому конкурента і намагається у такий спосіб «ударити по іміджу Залужного».

Але чи справді це так?

Чому президент використав саме такий формат комунікації?

Якби Генштаб сам вдало відреагував на резонанс навколо теми переміщення військовозобов’язаних громадян, то президент нічого б коментував. На цьому у розмові з Радіо Свобода наголосив співрозмовник із близького оточення президента, який не забажав коментувати ситуацію публічно.

«Почався такий хейт, що мовчати просто не можна було. Суспільство ця тема дуже зачепила», – пояснює він.

Як переконує співрозмовник Радіо Свобода на Банковій, «конфлікту між Зеленським та Залужним» наразі немає. За його словами, таке «протистояння» намагаються штучно створити політичні опоненти президента.

«Про яку політику тут взагалі може йтися? Це була звичайна робоча ситуація і її просто треба було якось вирішувати, щоб нейтралізувати невдоволення суспільства. Якби Генштаб нормально впорався сам, президент взагалі б у це не втручався!» – пояснив Радіо Свобода співрозмовник із близького оточення президента.

Натомість, на думку політтехнолога Віталія Бали, формат комунікації із Генштабом, який використав президент Зеленський у своєму зверненні 5 липня, був не зовсім вдалим.

«Зараз в інформаційному просторі формулюється меседж, що ЗСУ, Генштаб та Залужний – умовно погані, а президент – умовно гарний. Це – звичайна інформаційна маніпуляція, але ж комусь вона вигідна, якщо вирішили її застосувати. Сподіваюсь, що на цьому етапі все завершиться і всі зрозуміють, що цю ситуацію потрібно владнати публічно, якомога швидше і бажано на законодавчому рівні», – наголошує він.

Що каже сам президент?

Володимир Зеленський переконує: жодної напруги між Банковою та військовим керівництвом наразі немає.

«У нас – війна, ми маємо працювати однією командою – ми так і працюємо. Якщо є якась неузгодженість, то треба виправляти ці помилки, вони – дрібні у порівнянні із тим, яку міцність демонструє Україна, народ, ЗСУ… Це ні про що. Помилки треба виправляти – от і все», – наголошує він.

Що каже Залужний і військові?

У 2021 році Валерій Залужний наголошував, що йому комфортно бути головнокомандувачем ЗСУ при верховному головнокомандувачі Володимиру Зеленському.

«Це людина молода, прогресивних поглядів. Це людина мого кола: ми чудово розуміємось, мені дуже приємно з ним спілкуватися. Хоча він досить жорсткуватий, вимогливий. Але мені комфортно. У нас відносини не те, що я боюсь його, а відносини от справді двох нормальних людей, коли я боюся його підвести», – розповідав тоді генерал.

Після 24 лютого Валерій Залужний не робив ніяких коментарів про характер своїх стосунків із Офісом президента.

Водночас 6 липня він наголосив, що загалом ситуація навколо теми переміщення військовозобов'язаних «стала підставою для дискредитації» не лише Збройних сил України, а й усього військово-політичного керівництва держави.

Дотепер тему можливого «конфлікту» між Банковою та Генштабом представники військового блоку коментували офіційно лише раз: ще у квітні, коли з'явилися перші розмови про «суперництво» між Залужним і Зеленським.

«Поки країна у війні, дехто робить свою ворожу справу – намагається вбити клин між людьми, від яких зараз залежить хід історії нашої держави. Втім, як то кажуть: «Не дочекаєтесь»... Влада зараз єдина як ніколи перед спільною задачею – зберегти державу», – написала тоді заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Чи справді Залужний може бути конкурентом Зеленському?

Військові можуть перетворюватись на успішних політиків і історія знає такі випадки.

«Наприклад, після Другої світової війни генерал Ейзенхауер, який вів бойові дії в Європі, став президентом США. Тому так: військові так чи інакше розглядаються як потенційні можливі політики, але після відставки, після того, як їхня військова кар’єра завершена. Хоча, на жаль, не завжди військовий має політичне відчуття, політичне мислення», – зазначив у коментарі Радіо Свобода політтехнолог Сергій Гайдай.

Він також констатував, що в Україні влада часто схильна сприймати будь-кого, хто є успішним та має суспільну вагу (а Валерій Залужний наразі є саме таким), як свого потенційного конкурента.

Водночас Сергій Гайдай сумнівається, що нині може йтися про реальну конкуренцію між президентом та головнокомандувачем Збройних сил України.

«Чесно кажучи, поки що це не дуже актуальна тема. Від пана Залужного сьогодні залежить, чи буде перемога на фронті, чи не буде. А від цього напряму залежить і те, чи буде рейтинг і довіра до нашого президента. Тому Зеленський і Залужний зараз дуже взаємозалежні. І, я думаю, що нещодавній випадок був більше проблемою комунікації, ніж проблемою реальної політичної конкуренції. А що буде в майбутньому – покаже час», – вважає політтехнолог.

Яким є вплив головнокомандувача ЗСУ?

У квітні 2022 року видання Politico назвало генерала Залужного «залізним генералом», який стане «історичною постаттю» в українській армії.

Ще через місяць американський журнал Time визнав головнокомандувача ЗСУ одним зі 100 найвпливовіших людей світу у 2022 році.

«Залужний продемонстрував військовий розум, якого потребувала його країна. Під його керівництвом українські Збройні сили швидко адаптувалися до дій на полі бою проти росіян», – пояснювала редакція видання.

Станом на початок червня ЗСУ, якими під час війни керує Залужний, очолили рейтинг довіри українців.

Наразі впливовість та професіоналізм Валерія Залужного в Україні визнають, як прихильники, так і опоненти чинної влади.

Публічних соціологічних досліджень рейтингу довіри до Залужного наразі не проводилося. Утім, за даними видання «Українська правда», після 24 лютого на замовлення Банкової робили закриті соціологічні заміри, результати яких, нібито, показали великий рівень довіри до головнокомандувача ЗСУ, чим «дуже здивували, якщо не злякали замовників».

За час повномасштабної війни Валерій Залужний не дав жодного інтерв'ю, однак до 24 лютого він наголошував, що є «справжнім військовим» і окрім військової служби його більше нічого не цікавить.

«Я нічого більше не люблю робити, окрім як служити», – зазначав він.