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У Генштабі ЗСУ повідомили про відбиті штурми військ РФ на Бахмутському й Авдіївському напрямках

Українські військовослужбовці на дорозі в Донецькій області, 10 липня 2022 року

Українські військові відбили штурмові дії, які проводили російські військові на Бахмутському і Авдіївському напрямках, повідомив у вечірньому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України.

«На Бахмутському напрямку… окупанти знову намагалися штурмувати в районах Соледара, Вершини і Семигір’я. І знову безуспішно – зазнали втрат та відійшли. На Авдіївському напрямку ворог здійснив обстріли в районах населених пунктів Павлівка, Авдіївка, Веселе, Вугледар, Водяне, Велика Новосілка, Піски, Новокалинове, Красногорівка, Шевченко та інших. Всі наступальні та штурмові дії окупантів в районах Авдіївки, Кам’янки, Красногорівки та Пісків наші воїни рішуче придушили», – йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними Генштабу, на Слов’янському напрямку в районі Щурівки українські військові виявили і знешкодили розвідувальну групу загарбників.

В українському командуванні також повідомили, що ознак створення наступальних угруповань збройних сил Росії і Білорусі не виявлено.

Раніше сьогодні британська розвідка заявила, що Росія у повномасштабному вторгненні в Україну активно залучає сили «ПВК Вагнера», але це не допоможе їй істотно змінити хід війни.

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