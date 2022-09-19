ЗСУ готуються наступати далі. Пугачова проти війни. Похорон королеви Єлизавети II

Президент України Зеленський анонсував наступний етап звільнення українських територій від російських окупантів. ЗСУ форсували Оскіл і повністю контролюють Куп’янськ. Тим часом Інститут вивчення війни прогнозує, що найближчими тижнями українські сили повернуть собі більшу частину Херсонської області.

Російські війська обстріляли Південноукраїнську АЕС. В Енергоатомі повідомили, що вибух стався всього за 300 метрів від реакторів.

Артистка Алла Пугачова підтримала свого чоловіка Максима Галкіна і виступила із антивоєнною заявою, згадавши про російських військових, які, за її словами, гинуть за ілюзорні цілі.

У Великій Британії попрощалися з королевою Єлизаветою II. Серед глав держав і високих гостей, запрошених на поминальну службу, була і перша леді України Олена Зеленська. Натомість представників Росії та Білорусі не запросили.

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