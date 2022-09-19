Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Політика

ЗСУ готуються наступати далі. Пугачова проти війни. Похорон королеви Єлизавети II

  • Президент України Зеленський анонсував наступний етап звільнення українських територій від російських окупантів. ЗСУ форсували Оскіл і повністю контролюють Куп’янськ. Тим часом Інститут вивчення війни прогнозує, що найближчими тижнями українські сили повернуть собі більшу частину Херсонської області.
  • Російські війська обстріляли Південноукраїнську АЕС. В Енергоатомі повідомили, що вибух стався всього за 300 метрів від реакторів.
  • Артистка Алла Пугачова підтримала свого чоловіка Максима Галкіна і виступила із антивоєнною заявою, згадавши про російських військових, які, за її словами, гинуть за ілюзорні цілі.
  • У Великій Британії попрощалися з королевою Єлизаветою II. Серед глав держав і високих гостей, запрошених на поминальну службу, була і перша леді України Олена Зеленська. Натомість представників Росії та Білорусі не запросили.

Про це і не тільки дивіться в програмі «Свобода LIVE» о 18:00 на @Радіо Свобода.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

﻿

Загрузка...

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG