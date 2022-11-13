Прем’єр Британії запевнив, що має намір «кинути виклик» Путіну на саміті G20

Прем’єр–міністр Великої Британії Ріші Сунак має намір «кинути виклик» російському президенту Володимиру Путіну на саміті G20 в Індонезії, пише видання The Daily Telegraph.

«Війна Путіна викликала спустошення в усьому світі, знищуючи життя і вкидаючи міжнародну економіку в хаос. Цей саміт G20 не буде звичайною справою. Ми викличемо путінський режим і викриємо їхнє презирство до того типу міжнародного співробітництва та поваги до суверенітету, які представляють форуми G20» , – зазначив він.

Також Сунак наголосив на тому, що на відміну від Росії, Британія та союзники працюватимуть разом, щоб вирішити світові проблеми.

Раніше стало відомо, що президент Росії Володимир Путін не приїде на саміт G20 і не братиме участі у відеоформаті. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков пояснив це рішення Путіна «необхідністю його перебування в Росії». Росію на саміті представлятиме міністр закордонних справ Сергій Лавров.

У липні на конференції глав МЗС G20 на Балі Лавров опинився в ізоляції та покинув зустріч до її закінчення. У квітні під час виступу російських представників засідання G20 залишили міністри фінансів та голови центробанків низки західних країн. Багато тих, хто брав участь у зустрічі дистанційно, вимкнули відеокамери.

Президент України Володимир Зеленський заявив 3 листопада, що відмовиться від участі у саміті, якщо в ньому братиме участь Володимир Путін. Вже 8 листопада у Києві підтвердили, що Зеленський візьме участь у саміті «в якомусь форматі» – можливо, онлайн.