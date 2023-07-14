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«Щотижня розмовляли з нашими хлопцями»: Єрмак щодо повернення командирів «Азовсталі»

На питання про те, чи інформував президент Туреччини Ердоган свого російського колегу Володимира Путіна про своє рішення Єрмак сказав, що він цього не знає.

Звільнення українських командирів, які керували обороною «Азовсталі» сталось тоді, коли «виникла така можливість», зазначив керівник Офісу президента Андрій Єрмак під час спілкування з журналістами, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода.

«Ми щотижня розмовляли з нашими хлопцями... Ердоган (президент Туреччини Таїп Ердоган – ред.) зміг погодити повернення. Не виключаю, що формат зможе спрацювати (знову – ред.), тому не хотів би говорити про деталі. Не бачимо загрози, яка могла б вплинути на подальші обміни», – наголосив він.

На питання журналістів про те, чи інформував президент Туреччини Ердоган свого російського колегу Володимира Путіна про своє рішення Єрмак сказав, що він цього не знає.

8 липня стало відомо, що всі українські командири, які керували обороною «Азовсталі», повертаються в Україну з Туреччини, де перебували після звільнення з російського полону у вересні 2022 року. У Кремлі повернення в Україну з Туреччини командирів «Азовсталі» назвали «порушенням домовленостей щодо обміну полоненими».

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