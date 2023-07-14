«Щотижня розмовляли з нашими хлопцями»: Єрмак щодо повернення командирів «Азовсталі»

Звільнення українських командирів, які керували обороною «Азовсталі» сталось тоді, коли «виникла така можливість», зазначив керівник Офісу президента Андрій Єрмак під час спілкування з журналістами, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода.

«Ми щотижня розмовляли з нашими хлопцями... Ердоган (президент Туреччини Таїп Ердоган – ред.) зміг погодити повернення. Не виключаю, що формат зможе спрацювати (знову – ред.), тому не хотів би говорити про деталі. Не бачимо загрози, яка могла б вплинути на подальші обміни», – наголосив він.

На питання журналістів про те, чи інформував президент Туреччини Ердоган свого російського колегу Володимира Путіна про своє рішення Єрмак сказав, що він цього не знає.

8 липня стало відомо, що всі українські командири, які керували обороною «Азовсталі», повертаються в Україну з Туреччини, де перебували після звільнення з російського полону у вересні 2022 року. У Кремлі повернення в Україну з Туреччини командирів «Азовсталі» назвали «порушенням домовленостей щодо обміну полоненими».