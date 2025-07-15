Нідерланди вітають пропозицію Трампа щодо зброї для України

Нідерланди вітають пропозицію президента США Дональда Трампа щодо продажу американської зброї для України.

«Ми дивимося на це (пропозицію Трампа – ред.) позитивно. Нідерланди вже багато чого роблять, включаючи Patriot, винищувачі F-16… Ми подивимося, що ми можемо зробити також у зв’язку з заявами Трампа, і будемо діяти далі», – сказав міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп журналістам перед зустріччю з міністрами закордонних справ ЄС у Брюсселі

Він привітав зближення США та Європи у питанні щодо підтримки України.

«Я вірю, що 50 днів, які анонсував Трамп – це дуже багато. Але я оцінюють, що Путін затягує (переговори). Нам потрібно посилити тиск на Росію», – додав міністр.

Верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас також вважає, що 50 днів – це дуже багато.

«50 днів – це дуже довгий термін, якщо врахувати, що щодня вбивають невинних цивільних осіб», – заявила вона.

14 липня президент США Дональд Трамп заявив під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте, що планує надати Україні зброю на «мільярди доларів», яку закупить НАТО. Він назвав системи протиповітряної оборони Patriot серед військового обладнання, яке планується надати Україні.

Водночас Трамп зазначив, що «незадоволений» політикою Росії, яка останнім часом посилила повітряні атаки на Україну. Він повідомив, що США планують запровадити 100-відсоткові вторинні мита, якщо мирна угода не буде досягнута протягом 50 днів.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що президент США Дональд Трамп діє, виходячи з того, що успішні зусилля США, спрямовані на те, щоб посадити президента Росії Володимира Путіна за стіл переговорів, вимагають поєднання економічних інструментів із західною військовою підтримкою, що дозволить Україні посилити тиск на Росію на полі бою.