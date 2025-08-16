У Данії зійшов із рейок пасажирський потяг: є загибла, 27 людей постраждали

Пасажирський потяг данської залізничної компанії Danske Statsbaner (DSB) зійшов із рейок неподалік міста Бьєрндруп у Південній Ютландії в Данії, пишуть місцеві ЗМІ.

Відомо, що у результаті інциденту п’ятеро людей зазнали серйозних поранень, двоє з них перебувають у критичному стані. У решти постраждалих – легкі травми.

Аварія сталася на ділянці залізничної дороги неподалік від кордону з Німеччиною. Поїзд зіткнувся із сільськогосподарською технікою на залізничному переїзді. На місці події були залучені близько десяти карет швидкої допомоги, чотири автомобілі, пов’язаних із невідкладним реагуванням, та чотири гелікоптери.

За даними правоохоронців, сільськогосподарська вантажівка перетинала залізничні колії у місці без шлагбаума. Потяг рухався із «відносно високою швидкістю», додали вони.

У ході розслідування має бути з’ясовано, чи працювали світлові та звукові сигнали на переїзді у момент зіткнення.