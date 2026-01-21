Експрем’єр Південної Кореї отримав 23 роки ув’язнення – у справі про запровадження воєнного стану

Центральний районний суд Сеула засудив колишнього прем’єр-міністра Південної Кореї Хана Док Су до 23 років ув’язнення у справі про запровадження воєнного стану, повідомляє The Korea Herald.

Спробу запровадити воєнний стан у грудні 2024 року зробив колишній президент Південної Кореї Юн Сок Йоль. Обвинувачення вважає, що Хан Док Су сприяв заходам, вжитим до і після оголошення воєнного стану.

Суд визнав Хана Док Су винним у сприянні Юну Сок Йолю. Також Хан Док Су був визнаний винним у підробці та підписанні указу про воєнний стан 6 грудня – через три дні після його фактичного оголошення – в спробі легітимізувати цей крок, пише The Korea Herald. Крім того, колишнього прем’єра звинуватили в наданні помилкових свідчень на суді з імпічменту Юна Сок Йоля, де Хан Док Су стверджував, що не знав про указ про воєнний стан.

Спеціальний прокурор вимагав для колишнього прем’єра 15 років позбавлення волі. Сам Хан Док Су у процесі заперечував усі звинувачення, наполягаючи, що не знав про плани запровадити воєнний стан наперед. Колишнього прем’єра взяли під варту в залі суду після оголошення вироку.

Хан Док Су був прем’єр-міністром Південної Кореї кілька разів, востаннє він був обраний парламентом у 2022 році. 3 грудня 2024 року президент Південної Кореї Юн Сок Йоль запровадив у країні воєнний стан, заявивши, що це необхідно, щоб захистити країну «від загрози північнокорейських комуністичних сил». Парламент скасував воєнний стан уже через кілька годин, а президента після цього звинуватили в підбурюванні до заколоту і потім оголосили йому імпічмент. Після усунення Юна Сок Йоля виконувачем обов’язків президента став Хан Док Су. Президент Південної Кореї постав перед судом, проти нього порушено кілька кримінальних справ. 13 січня обвинувачення попросило засудити його до страти.

Хану Док Су наприкінці грудня оголосили імпічмент через те, що він відмовився призначити трьох додаткових суддів до складу Конституційного суду для розслідування щодо Юна Сок Йоля. Однак у березні 2025-го суд відхилив імпічмент і поновив колишнього прем’єра на посаді виконувача обов’язків президента. У травні сам Хан Док Су пішов у відставку, а в червні новим президентом Південної Кореї став Лі Чже Мен. У серпні того ж року Хана Док Су звинуватили в «сприянні заколоту», але він залишався на волі.