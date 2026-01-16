Експрезидент Південної Кореї, якому загрожує смертна кара, отримав 5 років в’язниці – за перешкоджання арешту

Суд у Сеулі визнав колишнього президента Південної Кореї Юн Сок Йоля винним у спробі перешкоджання арешту та засудив до п’яти років позбавлення волі, повідомляє 16 січня агенція Reuters.

Кримінальна справа пов'язана зі спробою колишнього лідера запровадити в Південній Кореї воєнний стан на початку грудня 2024 року. Воєнний стан, запровадження якого президент пояснював необхідністю «викорінити пропівнічнокорейські антидержавні сили», діяв кілька годин – його скасував парламент. Невдовзі депутати проголосували за імпічмент президента. Юн Сок Йоля відсторонили від влади, а згодом заарештували.

Також суд визнав експрезидента винним у недотриманні юридичних формальностей, необхідних для запровадження воєнного стану.

Південнокорейська агенція «Рьонхап» пише, що прокуратура вимагала для колишнього президента 10 років в’язниці. Юн Сок Йоль провину не визнав.

Вирок законної сили ще не набрав і може бути оскаржений.

Усього щодо Юн Сок Йоля порушені вісім кримінальних справ, пов’язаних зі спробою запровадити воєнний стан. Справа про перешкоджання арешту – перша, за якою ухвалений вирок. Юн Сок Йоля також звинувачують у спробі узурпації влади. У цій справі сторона обвинувачення запросила йому смертну кару. Вирок мають оголосити 19 лютого.



