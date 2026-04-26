Удар дронів у Криму: окупаційна влада каже про призупинення руху електричок у Севастополі

В окупованому Росією Севастополі після атаки безпілотників вранці 26 квітня призупинено рух електричок на «Севастополь – Інкерман-1», повідомляє Крим Реалії (проєкт Радіо Свобода).

За даними міноборони РФ, вранці було начебто збито близько півсотні безпілотників, частину з них над окупованим Кримом і Чорним морем.

Зазначається, що приміські електропоїзди прибуватимуть лише до станції Інкерман-1, звідки пасажирів до залізничного вокзалу довозитимуть автобусами.

Офіційна причина призупинення руху електричок у Севастополі – «пошкодження контактної мережі через падіння БПЛА». Для пасажирів поїзда «Санкт-Петербург – Севастополь» від станції Інкерман до вокзалу Севастополя будуть організовані автобусні рейси.

Прибуття поїзда «Москва – Севастополь» очікується із запізненням на годину.

Українська влада наразі дану інформацію не коментувала. Редакція Радіо Свобода не має можливості перевірити ці дані з незалежних джерел.

З 2022 року територію окупованого РФ Кримського півострова практично щодня атакують безпілотники і ракети. У більшості випадків Міноборони РФ або російська влада не підтверджує попадання по військових об’єктах, навіть якщо цю інформацію вдається верифікувати.

У Генштабі ЗСУ, підтверджуючи деякі атаки, заявляли, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».



