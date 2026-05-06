У Берліні заборонили демонструвати радянську та російську символіку біля військових меморіалів 8 і 9 травня

Поліція Берліна опублікувала адміністративну постанову, згідно з якою з 6:00 8 травня до 22:00 9 травня заборонено демонструвати радянську та російську символіку поблизу трьох радянських військових меморіалів, пише Deutsche Welle.

У зоні обмежень – райони Берліна Трептов-Кепеник, Мітте та Панков.

Забороняється військова форма та відзнаки, демонстрація букв Z і V, георгіївські стрічки, прапори та предмети з російською символікою, прапори СРСР, Білорусі, Чеченської Республіки та портрети їхніх керівників, а також зображення мапи України без окупованих територій. Також забороняється виконувати військові та маршеві пісні.

Заборона поширюється на всіх, окрім дипломатів і ветеранів Другої світової війни, йдеться у постанові.

Посольство Росії в Німеччині «наполегливо вимагало» від німецької сторони скасувати заборону.

Такі обмеження запроваджуються в Берліні з 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Влада вказує, що використання російською пропагандою пам’яті про війну з нацизмом у Другій світовій війні для виправдання нової агресії в Україні унеможливлює публічну демонстрацію цих символів.