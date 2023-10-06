Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

За схемою вербування громадян Сербії на війну проти України армію РФ поповнили близько 100 осіб – Бі-Бі-Сі

Сербський найманець угруповання «ДНР» Деян Беріч, архівне фото

Російська влада активно вербує громадян Сербії та інших балканських країн для участі у війні в Україні, йдеться в розслідуванні російської служби Бі-Бі-Сі. Стверджується, що було завербовано близько 100 осіб, зараз схема, яка використовувалася для вербування найманців, заморожена.

За цими даними, найманці з Сербії укладають контракти з Міністерством оборони та вирушають на війну в складі 106-ї дивізії Повітряно-десантних військ. Вербування сербів раніше підтвердили громадяни Сербії, які воювали на Донбасі ще з 2014 року, Деян Берич та Давор Савічич. «Ми офіційно зараз підписуємо контракт із міністерством оборони, проходимо через Красногорський військкомат», – говорив, зокрема, Савічич.

Бі-Бі-Сі з посиланням на джерела повідомляє, що схему з оформленням іноземців через військкомат підмосковного міста Красногорська запропонував випускник академії ФСБ, заступник голови уряду Московської області Роман Каратаєв. У вербуванні, як стверджується, беруть участь лідер байкерського угруповання «Нічні вовки» Олександр Залдостанов та син колишнього президента Югославії Слободана Мілошевича Марко Мілошевич, який живе в Росії.

Як пише Бі-Бі-Сі, Савічич обіцяв до осені 2023 року сформувати повноцінну сербську бригаду у складі 106-ї дивізії Повітряно-десантних військ. Однак оформити вдалося лише близько ста людей, після чого процес був заморожений, і сформувати повноцінну бригаду Савічич поки так і не зміг, ідеться в розслідуванні. У Сербії найманство є кримінальним злочином.

Російська влада дозволяє іноземцям укладати контракти на службу в армії, акцент при цьому робиться на громадянах сусідніх держав. Президент Росії Володимир Путін при цьому заперечував, що іноземців цілеспрямовано вербують до російської армії, виключивши, зокрема, вербування громадян Північної Кореї.

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG