За схемою вербування громадян Сербії на війну проти України армію РФ поповнили близько 100 осіб – Бі-Бі-Сі

Російська влада активно вербує громадян Сербії та інших балканських країн для участі у війні в Україні, йдеться в розслідуванні російської служби Бі-Бі-Сі. Стверджується, що було завербовано близько 100 осіб, зараз схема, яка використовувалася для вербування найманців, заморожена.

За цими даними, найманці з Сербії укладають контракти з Міністерством оборони та вирушають на війну в складі 106-ї дивізії Повітряно-десантних військ. Вербування сербів раніше підтвердили громадяни Сербії, які воювали на Донбасі ще з 2014 року, Деян Берич та Давор Савічич. «Ми офіційно зараз підписуємо контракт із міністерством оборони, проходимо через Красногорський військкомат», – говорив, зокрема, Савічич.

Бі-Бі-Сі з посиланням на джерела повідомляє, що схему з оформленням іноземців через військкомат підмосковного міста Красногорська запропонував випускник академії ФСБ, заступник голови уряду Московської області Роман Каратаєв. У вербуванні, як стверджується, беруть участь лідер байкерського угруповання «Нічні вовки» Олександр Залдостанов та син колишнього президента Югославії Слободана Мілошевича Марко Мілошевич, який живе в Росії.

Як пише Бі-Бі-Сі, Савічич обіцяв до осені 2023 року сформувати повноцінну сербську бригаду у складі 106-ї дивізії Повітряно-десантних військ. Однак оформити вдалося лише близько ста людей, після чого процес був заморожений, і сформувати повноцінну бригаду Савічич поки так і не зміг, ідеться в розслідуванні. У Сербії найманство є кримінальним злочином.

Російська влада дозволяє іноземцям укладати контракти на службу в армії, акцент при цьому робиться на громадянах сусідніх держав. Президент Росії Володимир Путін при цьому заперечував, що іноземців цілеспрямовано вербують до російської армії, виключивши, зокрема, вербування громадян Північної Кореї.