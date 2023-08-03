Росія почала вербування іноземців на службу в армію за контрактом – ЗМІ

Росія почала вербувати іноземців на службу до російської армії за контрактом – на це звернули увагу одразу кілька ЗМІ.

Так, агентство Reuters повідомило, що у сегменті інтернету Казахстану з’явилася відповідна реклама, звернена до «іноземних братів».

На заставці показані прапори Росії та Казахстану і розміщене гасло «Пліч-о-пліч», а безпосередньо в тексті реклами охочим підписати контракт із російською армією обіцяють одноразову виплату в розмірі 495 тисяч рублів, а далі – не менше ніж 190 тисяч місячної зарплати і «додаткові виплати», ймовірно, за участь у бойових діях.

Агентство зазначає, що цифри зіставні з виплатами контрактникам у Москві та Підмосков’ї.

Сама реклама веде на російський державний сайт, створений агентством розвитку людського капіталу Сахалінської області РФ, яке спеціалізується на доборі персоналу. Контракт пропонується підписати там же, на Сахаліні.

Така ж реклама з’явилася в сегменті інтернету Вірменії – про це повідомляють користувачі.

У січні міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив про завдання збільшити чисельність російських військ до півтора мільйона осіб протягом трьох років. З 1 квітня Міноборони Росії розпочало новий набір на контрактну службу. Загальна кількість контрактників, якими, за планами відомства, необхідно поповнити війська РФ – 400 тисяч осіб.