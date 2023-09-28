Російський історик вербував громадян Куби на війну проти України – Cubanet

Вісім громадян Куби, завербованих для участі у війні в Україні на боці Росії, розповіли виданню Cubanet, що обговорювали працевлаштування в Росії з російським науковцем Володимиром Шкуновим.

Шкунов – провідний науковий співробітник Поволзької філії Інституту російської історії РАН та член Експертної ради при уряді РФ. З 2021 року він керує у фейсбуці групою «Росія для кубинців».

Від квітня 2019 року Шкунов працює головним представником Ульяновського регіонального відділення Російського товариства дружби з Кубою, повʼязаного з кубинським Інститутом дружби з народами та з посольством Куби в Москві. Шкунов підтримує регулярні контакти з кубинським посольством, про що розповідає у соцмережах.

Володимир Шкунов відмовився розмовляти на тему вербування з російським виданням «Важные истории», яке звернуло увагу на публікацію Cubanet.

Влада Куби заявила у вересні, що розкрила мережу торгівлі людьми, учасники якої вербували кубинських громадян для участі у війні в Україні на боці Росії. У справі затримали 17 жителів Куби: троє з них брали участь у вербуванні, а 14 осіб добровільно вступили до лав найманців в обмін на російські паспорти.